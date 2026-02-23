キンタロー。のインスタグラム＠kintalo_より

　お笑いタレントのキンタロー。が22日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう"こと三浦璃来＆木原龍一のモノマネを披露した。

　「オリンピック　沢山の感動をありがとう」と投稿。「私も祝福をさせてください心からの敬意をこめまして….りくりゅうペア!!!!金メダル」と記した。

「私もペアで社交ダンサーだった時代もあり　世界選手権にもロペスとチャレンジした経験があり　他人事とは思えず　自分の事のように嬉しかったです!!とんでもない快挙です」「あんなに魔法のように足並みバッチリの演技すごすぎます」「お互いが深い信頼を置いてないと成し得ないわざわざの数々　魔法みたいでした」「2人の一心同体の演技に歓喜　泣けます」と絶賛した。

　続けて、「ここまでたどり着くのには　私なりのものすごい葛藤がありました」「色々規制が厳しく成る中　表現の自由が奪われつつあった昨今　正直…我慢していました色々な事が怖くなった….　自分の心に蓋をして….」「『チャレンジ』『冒険』を封印してしまった自分のハートに負い目を感じながら…..」などと、モノマネをするか悩んだ心境をつづった。

　また、「必死に本当にやりたい事を我慢していた　そんなある日　運命と言うものは　実にイタズラなものだ　彼に出会ってしまったのだ….」「それは奇跡ともいう出会い　あの人にそっくりな彼に….　彼に出会ってしまった　出会いは本当に偶然だった」「営業先の音響スタッフさんだった　やるしかなかった」と木原龍一似のスタッフを見つけ、モノマネをすることを決意したことを明かした。

　「これはものまね芸人として　生を受けてしまった私のプライドです」とし、2人で“りくりゅう"に扮した写真を掲載。「お願いです。みなさん　温かい目で見てください　絶対に叩かないでください　私も人の子です　ちゃんと傷つきます。」と呼びかけた。

　そして、「『そこに似てる人がいたから　どうしてもやっぱりここは　やってみたくなっちゃった』『ものまねの神様が　背中を押してくれたような気がした』そんな思いであげています」とスタッフの許可も得て投稿したことを報告。「あの感動の瞬間を表現するには　どうしたら良いか　血の滲む努力をしました」と苦労をつづった。

　最後に「ものまねが出来なくなる未来　それはあってはなりません　僭越ながら　コロッケさんの時代から言われているひと言を　ここで….『ものまねは　真面目に見ないこと!!!』」と思いを込めて締めくくった。

　フォロワーからは「温かい目で見てます」、「サイコー!!」、「仕上がりがはやい!」などの声が寄せられた。

（よろず～ニュース編集部）