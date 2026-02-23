お笑いタレントのキンタロー。が22日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう"こと三浦璃来＆木原龍一のモノマネを披露した。



【写真】完成度高っ！見事な“りくりゅう"

「オリンピック 沢山の感動をありがとう」と投稿。「私も祝福をさせてください心からの敬意をこめまして….りくりゅうペア!!!!金メダル」と記した。



「私もペアで社交ダンサーだった時代もあり 世界選手権にもロペスとチャレンジした経験があり 他人事とは思えず 自分の事のように嬉しかったです!!とんでもない快挙です」「あんなに魔法のように足並みバッチリの演技すごすぎます」「お互いが深い信頼を置いてないと成し得ないわざわざの数々 魔法みたいでした」「2人の一心同体の演技に歓喜 泣けます」と絶賛した。



続けて、「ここまでたどり着くのには 私なりのものすごい葛藤がありました」「色々規制が厳しく成る中 表現の自由が奪われつつあった昨今 正直…我慢していました色々な事が怖くなった…. 自分の心に蓋をして….」「『チャレンジ』『冒険』を封印してしまった自分のハートに負い目を感じながら…..」などと、モノマネをするか悩んだ心境をつづった。



また、「必死に本当にやりたい事を我慢していた そんなある日 運命と言うものは 実にイタズラなものだ 彼に出会ってしまったのだ….」「それは奇跡ともいう出会い あの人にそっくりな彼に…. 彼に出会ってしまった 出会いは本当に偶然だった」「営業先の音響スタッフさんだった やるしかなかった」と木原龍一似のスタッフを見つけ、モノマネをすることを決意したことを明かした。



「これはものまね芸人として 生を受けてしまった私のプライドです」とし、2人で“りくりゅう"に扮した写真を掲載。「お願いです。みなさん 温かい目で見てください 絶対に叩かないでください 私も人の子です ちゃんと傷つきます。」と呼びかけた。



そして、「『そこに似てる人がいたから どうしてもやっぱりここは やってみたくなっちゃった』『ものまねの神様が 背中を押してくれたような気がした』そんな思いであげています」とスタッフの許可も得て投稿したことを報告。「あの感動の瞬間を表現するには どうしたら良いか 血の滲む努力をしました」と苦労をつづった。



最後に「ものまねが出来なくなる未来 それはあってはなりません 僭越ながら コロッケさんの時代から言われているひと言を ここで….『ものまねは 真面目に見ないこと!!!』」と思いを込めて締めくくった。



フォロワーからは「温かい目で見てます」、「サイコー!!」、「仕上がりがはやい!」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）