¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥Èvs¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.22 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè24Àá](¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¢¨28:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼
DF 4 ÅÏÊÕ¹ä
DF 5 ¥Ï¥¤¥¹¡¦¥¹¥Þ¥ë
DF 20 M. Deijl
DF 21 ¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á
MF 6 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à
MF 7 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥â¥Ç¥ë
MF 10 ¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ
MF 15 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹
MF 23 ¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ
FW 9 ¾åÅÄåºÀ¤
¹µ¤¨
GK 13 ¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ù¥ó¥À
GK 39 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ü¥·¥ó
DF 2 ¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ë¡¼¥¦¥³¡¼¥×
DF 8 ¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥·¥ó¥È¡¦¥¸¥å¥¹¥Æ
DF 30 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥í¥È¥ó¥Ð
MF 44 T. van den Elshout
MF 75 A. Nahany
FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹
FW 17 ¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È
FW 19 ¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°
FW 32 ¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥¹¥ê¥Æ¥£
´ÆÆÄ
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼
[¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 R. Koeman
DF 4 G. Offerhaus
DF 6 D. Bakker
DF 14 Neville Ogidi Nwankwo
MF 2 J. Hardeveld
MF 3 ¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥ë¥À¡¼¥¹
MF 17 N. Rossen
MF 23 C. Hatenboer
MF 37 S. van Duijn
MF 39 J. Ritmeester van de Kamp
FW 19 N. Þórisson
¹µ¤¨
GK 13 T. Bodak
GK 20 D. Reiziger
DF 11 T. Noslin
DF 15 A. Bouchouari
DF 29 D. Malone
MF 16 D. Mertens
FW 7 S. Hetli
FW 9 J. Seedorf
FW 27 P. Brouwer
´ÆÆÄ
Anthony Correia
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹