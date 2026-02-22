¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÚÂè54´¬ÊÔ¡Û¡ÁÀµµÁvsÀµµÁ¡ª¡¡¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ï¡©
¡Ø½µ¥×¥ì¡ÙÉü³è¥·¥ê¡¼¥º¡¢JC¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù54´¬¤ò¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼!!
ÀµµÁÄ¶¿Í¤È°ËâÄ¶¿Í¤ÎÏ¢¹ç·³¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥ê¡¼¥°¡ËVS´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë"µö¤µ¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¼ù¡Ê¥¢¥ó¥Õ¥©¡¼¥®¥Ö¥ó¡¦¥æ¥°¥É¥é¥·¥ë¡Ë"¤Ç¤ÎÆ®¤¤¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤â¤Ë£±¾¡£±ÇÔ¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£³Àï¤Ï¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í·³¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È"´°àú¡¦Î¦¼°¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë"¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤¬Ç®Æ®Ãæ¡ª¤½¤ÎÆ®¤¤¤Î°Õ³°¤Ê·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦!!
¡ü¥¥óÆù¥Þ¥ó54´¬
¥ì¥Ó¥å¡¼Åê¹Æ¼ÔÌ¾¡¡¤ª¤®¤Ì¤ÞX
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡À±5¤ÄÃæ¤Î5¢£"ÀµµÁ"¤ÎÂÎ¸½¼Ô¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ë»à³Ñ¤Ê¤·!?
Âè53´¬¤«¤éÂ³¤¯¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º²¿¤è¤êºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï......¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Îà³Êá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤À¥¢¥·¥å¥é¥Þ¥ó¤È¤Î°ìÀï¤·¤«¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤â¹´¤é¤º¡¢½é»î¹ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡ÖºÇ¶¯³Ê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿¢¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢54´¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÊÔ¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ëàºÇ¶¯Ä¶¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°á¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Ü¥¹¤òÌ³¤á¤¿ÌÔ¼Ô¡Ê¤â¤µ¡Ë¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÐ¾ìÁá¡¹¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤Û¤É¤Î´ÓÏ½¡Ê¤«¤ó¤í¤¯¡Ë......¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤Æ¡¢»î¹çÅ¸³«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°´¬¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÅÁ²È¤ÎÊõÅá¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¡¦¥È¥¥¥Û¡¼¥ë¥É¤òÈ´¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç´ÊÃ±¤ËÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤á¤²¤º¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÄêÀÐ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ê¤é¡¢ÄêÀÐ¤ò³°¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ö»þ¤ËÊÑ¹¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÏµ»¤ä¡¢¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶õÃæ»¦Ë¡¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
´ñ½±¹¶·â¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ã¡¢¤¤¤±¤ë¤«!?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤ä¤Ï¤êÁê¼ê¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£´é¿§¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤º¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÎ¾ÏÓ¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¤Îà¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¡¦¥È¥¥¥Û¡¼¥ë¥ÉÇË¤êá¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤¬à¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¤À¤±á¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉ¬»¦µ»¤Ï¿¶¤ê²ò¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥È¥ó¥Á¤â¿´ÍýÀï¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀäË¾Åª¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¹...¡ª
¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÀÐ¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¡£Ê¢¶Ú¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¤òµ¯¤³¤¹ÆÀ°Õ¤Î¥à¡¼¥Ö¤â¡ª
Î¾ÏÓ¤¬»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢´ÑÀïÃæ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤â³Û¤Ë´À¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ë»î¹ç¤ò¸«¼é¤ë°Ëâ¾·³¤Ë¡Ö¥ä¥Ä¤òÅÝ¤¹¤È¤Ê¤ë¤È ¤³¤Î»ä¤Ç¤â¾¯¡¹¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëËÍ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ë¾¡¤Æ¤ëÄ¶¿Í¤Î»Ñ¤¬ÀµÄ¾ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó...¡ª¡¡¥²¡¼¥à¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬¥«¥ó¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥Èµé¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Ëâ¾·³¤ò¤·¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥ó¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÃË¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿Ä¶¿Í¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¡£¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤âÇÔËÌÉ¬»ê¤«!?
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢ÎôÀª¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëºÒ¡Ê¤ï¤¶¤ï¡Ë¤¤¤¬......¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ãÀï¤¬ã®¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤«¡¢º¸Â¤ÎµÁÂ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¡Öº£¤ÎµÁÂ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥ÉÌì¤Ï£³Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂØ¤¨¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖµÁÂ¤¬²õ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ÖÄ¶¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°úÂà¡×¤ÈÆ±µÁ¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦²øÊª¤òÁê¼ê¤Ë¡¢²õ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëµÁÂ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆ®¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÄ¶¿ÍÀ¸Ì¿¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿µÁÂ¤Ë°ÛÊÑ¤¬...¡£¤³¤ÎÆ®¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥¤¥È¤¬¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏµÁÂ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¡¢Áá¤¤·èÃå¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ï´é¿§¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡ÖÉ¨½½»ú¸Ç¤á¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¶ì¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¿¿¹üÄº¡¢º²¤¬¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤¤¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥È¤ÇÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡ª¡¡¤ªÊÖ¤·¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ä¥¤¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤Îº¸ÏÓ¤ò´°Á´¤ËÇË²õ¤·¤Þ¤¹¡£
¼¹Ù¹¤Ë¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¡£ÏÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤âÀÞ¤ê¤Ë¤«¤«¤ë!?
·èÃå¤Î»þ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¿·µ»¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥·¥å¥é¥Þ¥ó¤Î¡ÖÎµ´¬ÃÏ¹ö¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ»¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£²È¯ÌÜ¤Î¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤òÉÛÀÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎºÇ¶¯É¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¡¼¥Õ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Æµí¤Î¾Æ°õ²¡¤·¡Ë¡×¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Î´éÌÌ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë·ãÆÍ¤µ¤»¤Þ¤¹......¤¬¡¢¥¢¥·¥å¥é¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È°¤½¤Íå¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¤éºÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ÅÅÙ¤ò¸Ø¤ëÆ¬Éô¤ò¡¢ÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿³È½¤Î¤È¤¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ï¼«¿È¤Î±üµÁ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤Ç¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤ÎÉ¬»¦µ»¤Î¾×·â¤Ç¿á¤Èô¤ÖµÁÂ...! ¤À¤¬¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ïµ»¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤éµÁÂ¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¿...!?
»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ø¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ª¡×¡Ö¤»...ÀµµÁ¤Îº²¤ò ¤«¤é¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¼¡ª¡×¤ÈÈéÆù¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤¢¤¢......¥¶¡¦¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Ä¶¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÆÇ®¤¤¤ó¤À¤í¤¦!!
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÄ¶¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï´ñÈ´¤ÊÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤â¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÉ¬»¦µ»¤â»ý¤¿¤Ê¤¤ÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤ä...¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï³§¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤ÎÅ¥¤¯¤µ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢WEBÏ¢ºÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ëµì¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾®¥Í¥¿¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉÁ¼Ì......¤¤¤ï¤æ¤ë¥»¥ë¥Õ¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜ½é´üÃæ¤Î½é´ü¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬½éÅÐ¾ì»þ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤ÊÌ¾Âæ»ì¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇºÆ¤Ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï...¡ª¡¡¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ª
´°àú»ÏÁÄ±üµÁ¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀïÆ®°Õ»×¤ò¸«¤»¤ë¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾ÏÓ¤âµ¡Ç½¤»¤º¡¢µÁÂ¤â³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¿´Â¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ë¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó...¡×¡ÖÁá¤¯Æ®¤¤¤ÎÂ³¤¤ò...¡×¤È¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅâÆÍ¤Ë¡Öà¥À¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ç¥Ñ¥Ç¥£á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö²¿¿Í¤âÆ±°ì¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡½Å¤Í¤Æ½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ÍÏÇ¤¦¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê ¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤â¤¦ÌµºáÊüÌÈ¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢¸÷¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¤òÂ÷¤¹¤È¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¾¡Íø¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤ÎÅâÆÍ¤ÊÇÔËÌÀë¸À¡ª¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï...!?
¤³¤Î°ìÀï¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê·èÃå¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Ä¶¿Í¤Ï¡¢¥¢¥·¥å¥é¥Þ¥ó¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Î»î¹ç¤Ç¾ï¤Ë´°Á´Ìµ·ç¤Ê¶¯¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌµÍýÆñÂê¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤Ê¤¼¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¥«¥®¤Ï¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í·³¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ï¤«¤ê¹ç¤¦¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á´°àúÄ¶¿Í¤Ï¡¢ÉÔ»à¿È¤Ç¼÷Ì¿¤¬¤Ê¤¤±Ê±ó¤òÀ¸¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î®¤ìÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½Ö°ì½Ö¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀµµÁÄ¶¿Í¤â¤Þ¤¿±Ê±ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂÎÏ¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Ï¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÀµµÁÄ¶¿Í¤Î¤¢¤êÊý¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´°àúÄ¶¿Í¤ò¼ÂÎÏ¤Î¤ß¤Ç½ÍÀ¶¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°ËâÄ¶¿Í·³¤¬¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤«¤é¾¡Íø¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶¯ÀïÎÏ¤Î°Ëâ¾·³¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤³¤Î"µö¤µ¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¼ù¡Ê¥¢¥ó¥Õ¥©¡¼¥®¥Ö¥ó¡¦¥æ¥°¥É¥é¥·¥ë¡Ë"¤Ç¤ÎÆ®¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MVP¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¢£Ì©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤ÎÊ³Æ®¡ª
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Î»î¹çÊü´þ¤Ë¤â»÷¤¿ÇÔËÌ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¡Ê¥Ö¥É¡¼¡Ë¤È¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¦¤È¤¦»Ä¤¹¥À¥ó¥Ù¥ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¤³¤³¤Ç¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤¬Éé¤±¤ì¤Ð¡¢ÉðÆ»¤â¤í¤È¤â´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í...¡£
¤Þ¤ë¤ÇÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤ò¸ÅÂå¥ê¥ó¥°¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÄÂÎÀïºÇ½ª»î¹ç¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ëËö¤òÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ï¤º¤«£³ÏÃ¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢àÌ¤´°¤ÎÂç´ïá¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤Ë¤Ï²Ù¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤«......¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈà¤Ï¥µ¥¤¥³¥Þ¥óÁê¼ê¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÁ±Àï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë"µð°®¤Î¾¸¡Ê¤Æ¡Ë"¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤âÂç¤¤¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤â°®ÎÏ¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤¤¤È¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢°®ÎÏ¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¡¢¸ß³Ñ¤ÎÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¡©¡¡¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°®ÎÏ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤¬µ¿Ìä¤òÊú¤¯Á°¤Ë¡¢¤¹¤«¤µ¤º²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬¶´¤Þ¤ê¡¢¼Â¤ÏÄ¶¿Í·ìÌÁ·³»þÂå¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë°®ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Äß¤ë¤µ¤ì¤¿´ä¤ò1000¸Ä°Ê¾å¤â°®¤ê¤Ä¤Ö¤¹¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤ÎÌÔÆÃ·±¡£¸úÎ¨¤ÏÌµ»ë¡ª
¤½¤Î¸å¤â¡¢¿·µ»¤Î¡Ö¥¾¡¼¥ê¥ó¥²¥ó¤ÎÆß¿§¿Ï¡Ê¤Ë¤Ó¤¤¤í¤ä¤¤¤Ð¡Ë¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿´°àúÄ¶¿ÍÈë±üµÁ¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥µ¡¼¥Ù¥ë¡×¤¹¤é¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÀÖ¤¤±«¡×¤ÇÀÚ¤êÎö¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä......¤¹¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª ÆÃ¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥µ¡¼¥Ù¥ë¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó&¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¤¬»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÀµµÁÄ¶¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤Ë¡¢¤·¤ì¤Ã¤ÈÃ±ÂÎ¤Ç¹¶Î¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤À!?¡¡Èà¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤ÎÌÔ¹¶¤â¤³¤³¤Þ¤Ç......ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼ê¤òÄÙ¤µ¤ì¡¢¡Ö´°¸¸»¦Ë¡¥¹¥Ô¥¢¡¦¥É¥ì¥¹¡×¡Ö"´°¸¸"¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¥ã¥Î¥ó¡×¤ÈÃÏ¹ö¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÅÝ¤ìÉú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤¬¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤ÎÆ¬¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥É¥á¤ò¤µ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡½¡½Å·¤«¤éÆæ¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤È¶¦¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿...¡ª
¸å¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥óÆùÂ²¤Î³«ÁÄ¤Ë¤·¤ÆÀµµÁÄ¶¿Í¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤¬¹ßÎ×...¡ª
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¼¡´¬¤Ø¡ª¡¡
......¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.ÂÐ¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã»¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤Ã¤¿±£¤ì¤¿Ì¾¾¡Éé¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÇ¡²¿¤Ë!?¡¡¼¡¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü¤³¤ó¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥óvs¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Þ¥ó¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡ÖÁá¤¯Æ¨¤²¤í¡¼¤Ã¡×¤È¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬¶î¤±´ó¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö²¼¤¬¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿Í´Ö¤Î¤¯¤»¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¡¢¡Ö¤¨¡¼¤¤¡¢¼ÙËâ¤¹¤ë¤Ç¤Ê¡¼¤¤¡ª¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó¤Í¤Ã¤³ÄÏ¤ó¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤ä¡¢¥¥óÆùÀ±¤ÎÂç²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ü¤ª¤®¤Ì¤Þ£Ø¡ÊOGINUMA X¡Ë
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡¢¾®Àâ²È¡£2019Ç¯Âè91²óÀÖÄÍ¾Þ¤Ë¤ÆÆ±¾Þ29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾Þ¡ÖÆþÁª¡×¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×£Ó£Ñ¡¥¡Ù£²·î¹æ¤è¤ê¡ØÆæÈø²òÈþ¤ÎÇúÎö¿äÍý!!¡Ù¤òÏ¢ºÜ¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢¡ØÃÏ²¼·Ý¿Í¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¶¿ÍÊç½¸¤Ø¤Î±þÊçÄ¶¿Í¤¬ºÎÍÑ¡ÊJC67´¬¼ýÏ¿Âè263ÏÃ¡Ë¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾Ð¤¦¥Í¥á¥·¥¹¡½µ®Êý¤À¤±¤ÎÉü½²¡½¡Ù¤¬¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó »Í¼¡¸µ»¦Ë¡»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó °ËâÄ¶¿ÍÇ®³¤Î¹¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎµÁÂ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë°ìÀï!!
