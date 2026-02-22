シングルマザーとして奮闘する元国民的アイドルが、憧れの存在である辻希美のYouTubeチャンネルを視聴する中で、理想と現実のギャップに苦しんでいた過去を明かした。

【映像】辻希美に劣等感を感じている元国民的アイドル

2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストに伊藤千晃と今泉佑唯が登場し、視聴者から寄せられた悩みに答える中で「理想の妻像」についてのトークが展開された。今泉は「（離婚を）すぐ思っちゃったから……」と自身の経験を振り返りつつ、婚姻関係を結んでいることで「妻としてしっかりしなきゃ」と思い詰め、結果として自分は結婚に向いていないと感じるようになった心境を吐露した。

自身の理想が高くなってしまった要因について、今泉は「『辻ちゃんネル』を見すぎちゃって……」と告白。辻希美がYouTubeで見せる、豪華な誕生日の飾り付けや手際よい料理、大家族で囲む大量のお寿司といった「リア充のバイブル」とも言える煌びやかな日常を自分と比較してしまったという。峯岸は「あれは別格だよね！」とフォロー。今泉は「（あれを見て）あ、ダメかもしれないっていうのが結構大きかった」「いいなーあんな大きいお家で。お魚捌いたりもすごいな〜って（思ってしまう）」と語り、あまりにも眩しい理想像を追いすぎるあまり、自分を追い込んでいたことを明かした。この発言に、伊藤も「SNSで煌びやかな世界を上手に映している人を見ると、惑わされちゃいけないと思いつつも『こういう奥さんいいな』と見てしまう」と深く共感していた。

そんな後輩たちの悩みに対し、3児の母である滝沢は、「辻ちゃんだって、いろいろ奮闘されていると思う。そこを理想とするのもわかんないよ」と、表に見える姿だけが全てではないと優しく諭していた。