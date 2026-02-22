俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3月1日、第8話「墨俣一夜城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

小一郎（仲野太賀）たちは墨俣へ出陣。しかし、織田信長（小栗旬）の真の狙いは、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、藤吉郎（池松壮亮）は墨俣に砦を築く大作戦に着手。一方、直（白石聖）は小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・坂井喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるが…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

1566年（永禄9年）、秀吉が一夜にして築いたと伝えられる「墨俣一夜城」。裏づける史料は乏しいが、今回はどのように描かれるのか。現在は跡地（岐阜県大垣市）に「大垣市墨俣歴史資料館（墨俣一夜城）」がある。

次回予告。稀代の軍事・竹中半兵衛役を演じる俳優の菅田将暉が待望の初登場。「此度の策は、どなたが考えたのでありますか」。大河出演は、源義経役を演じた2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶり3回目となる。

生まれつき病弱で、肌は白く、女性のような顔立ちだったとされる半兵衛。SNS上には「来週、激アツ」「いよいよ」「来週が待ち切れない」「鎌倉殿でも軍略の天才役だったな」「白面痩躯の竹中半兵衛。間もなく」などの声が続出し、反響。期待は高まるばかりだ。