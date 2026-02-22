「あなたがどれだけ信じているかはわかりませんが、私は罪を犯していません」──扇情的なピンクのミニドレスを着たブロンド美女は、バリ島での楽しげな写真とともにInstagramにそう投稿した。彼女は成人向け会員サイト「OnlyFans」などでセクシー系コンテンツを配信しているトルコ人インフルエンサーのひとり。いま、彼女らはトルコ当局に追われる身なのだ。

【写真を見る】摘発されたトルコの有名なインフルエンサー、バリ島で優雅に過ごす姿や、ネコ耳をつけた姿などを投稿していた

欧州でオンライン成人向けコンテンツへの規制が強まるなか、2026年2月、トルコで大規模な摘発が行われた。ロイター通信によれば、トルコ当局はOnlyFansなどを通じて成人向けコンテンツを配信していたインフルエンサーらを対象に一斉捜査を実施し、少なくとも16人を拘束している。

そして総額約3億トルコリラ（約10億円）の資産を押収。地元メディアはその後、17人が正式に勾留されたと報じた。突然の大規模摘発に、SNS上でも当局の対応をめぐって波紋が広がっている。

近年、EUはデジタルサービス法（DSA）に基づき、未成年者保護を目的にポルノ、ギャンブル、アルコールなどオンライン上の成人向けコンテンツの監督を強化している。

イタリアでは成人向けサイトの利用に身分証明書提示などによる年齢認証制度が導入され、フランスでも2024年の法改正により、未成年者が閲覧可能な状態を放置する成人向けサイトに罰金やサイトブロックなどの制裁が科されることとなった。英国でも利用者の年齢確認を義務づける制度が導入されている。

海外ジャーナリストが解説する。

「こうした動きからもわかるように、欧州の主流は成人向けコンテンツそのものを全面禁止するのではなく、『未成年者保護』に軸足を置いたアクセス管理の徹底を目指しています。

これに対しトルコの措置はより踏み込んでいます。2023年6月、イスタンブールの裁判所がOnlyFansについて『公序良俗に反するコンテンツが含まれる』と判断し、国内からのアクセスを遮断。猥褻物の制作・頒布・媒介などを禁じるトルコ刑法第226条を根拠に、事実上の全面禁止に踏み切りました」

「わいせつ＋資金洗浄」捜査で不動産・高級車も押収

今回のセクシー系コンテンツ・インフルエンサーの一斉摘発は、イスタンブールを含む8県で同時に実施。検察は、わいせつコンテンツの配信だけでなく、収益の流れにも着目し、OnlyFansなどで得た収入を不動産や高級車、暗号資産などに転換、資金洗浄を図った疑いがあるとして、25人と2社を捜査対象とした。

「押収対象には10件の不動産、14台の車両、2社の企業の持分（株式など）が含まれると報じられ、総額は日本円にして約10億円とされます」（同前）

冒頭の美女も捜査対象の1人として英紙「ザ・サン」で報じられている。トルコで高い知名度を持つセクシー系インフルエンサーのメルヴェ・タシュキンだ。約4週間前、自身のインスタグラムで「誕生日に祖国を離れる」と動画を投稿し、それ以降はインドネシア・バリ島からの発信が続いている。

「メルヴェは2025年にも、バレンタインデーにSNSに投稿した内容が『わいせつ』に当たるとして拘束され、裁判所から家宅軟禁（司法管理措置）を命じられた経緯があります。

今回の大規模摘発を受け、インスタグラムで当時の取調べや拘束中の状況について、『スケープゴートにされている』『どんなことをしても満足してもらえない』とつづっていました。トルコを恒久的に離れたのも、検察による訴追や法的圧力への恐怖が理由だといいます」（同前）

有名インフルエンサーはバリ島から投稿継続

さらに、捜査対象だと報じられたブルチン・エロールも、約3週間前から同じくバリ島から投稿を続けている。最近のインスタグラムでは、セクシーな写真やバリでの食事、風景写真とともに「バリを語りたいから、ここにいるわけではない」「今ある状況を受け入れ、楽しまないと」「前に進み続けるしかない時もあるよね」とコメント。今回の捜査について直接触れた内容は投稿されていない。

「現時点で、拘束されたインフルエンサーらによる公式声明や、弁護士を通じた詳細な反論は確認されていません。報道は主に検察側の発表に基づいているため、当事者側の主張も公表されるのか注目されています」（同前）

デジタル時代においてコンテンツは国境を越えるが、規制は国家単位で行われる。今回の摘発は、規制の境界線と、その正当性をめぐる議論を活発化させるだろう。