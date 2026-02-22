「節約＝我慢」はそもそも間違い…お金が貯まらない「習慣」を変えるためにAIが役立ってくれるワケ

貯金ができない人の多くは、自分の支出の行動パターンを理解できていないという。何にお金を使い、どの部分が余計な支出になっているのか…その分析を一度AIに投げてみてはどうだろうか。自分の浪費のクセを見つけ出すことが、未来の貯蓄への手助けになるかもしれない。

【画像】お金が貯まらない人こそするべきAI活用術

AIコンサルタントであり、AIプロデューサーの荻原朝飛氏の書籍『ドバイの大富豪の新しい習慣 世界一やさしいAIでお金を増やす方法』より一部を抜粋・再構成し、AIで自己分析をする方法やAIの賢い使い方を解説する。

貯まらない原因をAIが診断

「貯金ができない」「なぜかお金が残らない」という人の多くは、無駄遣いの金額そのものよりも、自分の行動パターンを言語化できていないことが問題です。



これを冷静に分析するのが苦手なのが人間であり、得意なのがAIです。



AIの強みは、あなたの思考のクセまで見抜くことにあります。



たとえば、あなたが「セールだからとりあえず買っておこう」と思ったとき、その心理の裏には「買わないと損する」という恐怖感が隠れています。これをAIは単なる金額ではなく、行動心理データとして認識し、「この人は限定やポイント還元という言葉に弱い」と理解して、買い物パターンを抑制するアドバイスをくれます。



AIに浪費診断をさせると、意外な盲点がわかります。



・深夜にスマホを見てネット通販でポチるクセ

・「お得」と思っているポイント還元が、逆に浪費を増やしているクセ

・SNSで他人の投稿を見て、無意識に物欲が増しているクセ



多くの人は「無駄遣いしているかも」と頭ではわかっていても、どこから手をつけていいかわからないまま、翌月も同じ行動を繰り返します。

けれどAIは、あなたの支出パターンを踏まえたうえで、「明日から何をどう変えるべきか」を明確に提案してくれるのです。



「夜10時以降のネットショッピングは控えましょう。スマホに夜間の買い物ブロック機能を設定しますか？」

「ATM手数料を無駄にしないために、週1回だけまとめて引き出すルールに変更してみましょう」

「SNSで物欲が刺激されやすい曜日や時間帯を検知しました。通知を制限しますか？」



など、仕組みとして浪費を防ぐ提案を出してくれます。

お金が貯まる人は「習慣を変えられる人」

人間は感情の生き物なので、「自分の意志だけ」で誘惑に勝ち続けるのは現実的ではありません。だからAIが、あなたの代わりに仕組みの番人として働くのです。



また、AI診断の面白いところは、「なぜその浪費をしてしまうのか」の背景を教えてくれる点です。「ただ無駄だから削れ」ではなく、「この支出はあなたのストレス発散パターンなので、完全に断つと反動が出る可能性があります。代わりにこういう方法でストレスを和らげてみましょう」という形で、代替案まで用意してくれることもあります。



これにより、「節約＝我慢」は覆されます。

本当に抑えるべきは無駄な浪費ではなく、「無駄なストレス」だと気づかされるのです。AIを家計管理に取り入れることは、出費を削るツールを持つだけではなく、自分の浪費のクセや行動心理を客観的に知り、そのストレスを減らすために、生活の仕組みそのものを変えていくことなのです。



たとえば、AIの提案で夜のネットショッピングをやめる代わりに、「夜10時以降はスマホを触らずに本を読む時間にする」と決めるだけでも、無駄遣いが減るだけでなく、スマホのブルーライトで脳が覚醒することがなく、睡眠の質が上がって体調が良くなるなど、思わぬ効果が生まれます。



つまり、お金が貯まる人は浪費を減らす人ではなく、「習慣を変えられる人」でもあるのです。



ここで大事なのは、AIはあなたを叱ったり責めたりしないことです。「節約できない自分」を責めてしまうと、節約は苦痛になりますが、AIはあくまで冷静に数字と行動をつなぎ合わせて、「これを変えたらもっとラクになりますよ」という視点で背中を押してくれる存在です。



AIと二人三脚で家計を管理するうちに、自分にとって本当に必要なお金の使い方が見えてきます。結果として、「我慢しているつもりはないのに、気づけばお金が残っている」状態が生まれるのです。



繰り返しになりますが、結局のところ、貯金体質をつくる最大の近道は、自分のクセを客観的に知り、それを補正する習慣を仕組み化することになります。

後悔しないお金の使い方×AI

AIは、ただ節約させ、お金を管理するだけのツールではありません。



あなたの価値観に沿った後悔しないお金の使い方を一緒に考えてくれる存在です。お金を使う力（お金の使い方を上手にする力）は、人生全体の満足度や安心感に大きく影響します。



「使う力」は「生きる力」です。まず大前提として、お金は価値との交換手段。ただ節約することが目的ではなく、自分にとって本当に価値あるものに使えるようになることです。

AIで「使う力」を鍛える

人はなんとなくでお金を使うと後悔します。



ですが、「何が自分にとって価値があるのか」を自分で言語化するのは意外と難しいものです。



そんなときこそ、ChatGPTやAIジャーナリングツールが役立ちます。AIを使って価値基準を言語化させるのです。たとえばChatGPTにこう聞いてみましょう。



「私が最近一番お金を使って満足したものと、後悔したものを分析して、価値観を言語化してください」



AIは、「体験にお金をかけたときに満足感が高いですね」とか「物欲より、誰かとの時間に投資したときの幸福度が高いですね」といった、自分では気づかない傾向を抽出してくれます。



次に、AIに定期レポートをつくってもらいましょう。



今までお伝えした、支出を自動で分類して、グラフ化し、浪費の多いカテゴリを抽出してもらいます。それにより、自分では面倒で見落としていたお金の使い方が一目でわかるようになります。



ほかにも、「OsidOri（オシドリ）」「Money Forward クラウドAI資産設計」などのAIを活用して、家計の資産の未来予測を行ってもらいましょう。



そうすることで、未来の自分を疑似的に味わうことができます。たとえば、「来月は旅行で出費が増えるので、今月は食費を少し抑えませんか？」などといった、「今ここでお金をどう使うか」の判断基準が明確になります。



また、「買う前の行動」に介入するAIサービスも増えています。ネットショッピングの購入ボタンを押す直前に、「これはあなたの価値観に合っていますか？」「一晩置きますか？」と問いかけるポップアップを出してくれます。この最後のひと押しがあるだけで、衝動買いは大幅に減ります。



お金の使い方に正解はありません。



大事なのは「何に使えば心が満たされるのか」を知ることです。それを一人で言語化するのは大変でも、AIと一緒なら客観的に見つめ直せます。他人に言われたら苛立つ事実でも、AIに言われれば、そこに感情がないため、意外と素直に受け入れられるものです。

ドバイの大富豪の新しい習慣 世界一やさしいAIでお金を増やす方法

荻原朝飛

2025/12/11

資産運用や家計管理は、これまで専門知識や時間が必要とされてきました。しかし今、AIの力を借りることで、誰もが自分のペースで、納得感のあるお金の使い方を築ける時代が訪れています。

本書は、AIを活用して“お金の悩み”を根本から見直すための「貯める」「投資する」「守る」資産の考え方をお伝えします。AIがどのように日々の支出を分析し、将来の資産形成をサポートするのかを、具体的なツールや事例を交えて紹介していきます。

たとえば、AIが自動で家計を分類し、無理のない節約プランを提案してくれる。投資に関しても、過去のデータや市場の動向をもとに、感情に左右されない判断を支援してくれる。冷静で賢い“お金の参謀”を味方につける方法を習慣づければ、自分のお金の流れを知ることができます。

ですが、AIにすべてを委ねることを勧めているわけではありません。むしろ、AIの提案を「自分の価値観で選び取る力」が、これからの時代にこそ必要なのです。

AIと人間の共同作業によって、より自由で納得感のある資産運用を実現するためにお金の不安を、テクノロジーと知性で乗り越える。

固定資産の見直しに、投資の客観的アドバイスに、自分に有意義なお金の使い方にAIを活用してみませんか？



【目次】

AI×お金 これからのお金の付き合い方が変わる

AI×投資 AIを使って投資をもっと賢く活用する

AI×節約術・管理 家計はAIに任せよう

AI×副業 稼ぎ方の未来を拓く

AI×SNS 発信力が収入になる時代