¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä⁉¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡£
¤³¤ì¤¬¸½ºß¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£º£Ç¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÈæ³ÓÅª¶áÇ¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤¤¤º¤ì¤â³Æ¶É¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤ì¤â¤Þ¤º´ë²è¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢¤É¤ÎÈÖÁÈ¤â°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¤Ê¤é¡ÖÆüËÜÎóÅç ¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¡¢¡Ø¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡Ù¤Î¡Ö±óµ÷Î¥ÄÌ³ØÌ©Ãå¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö´ë²è¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÌÌÇò±ÇÁü¤ä¾×·â±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿Àè¶î¤±ÅªÈÖÁÈ¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢MC¤È¤·¤Æ¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤ÎMC¤Ê¤É¤Ï¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÁÇÁá¤¯±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ò¤°¤¤¤°¤¤»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¢£À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
½ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íµÕ¤Ç¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¿¤À¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¼«Ê¬¤âVTR¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£ÀÎ¤«¤é¡¢Çä¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏÎã³°¤À¡£Ä¹Ç¯¤º¤Ã¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤òÀ¤´Ö¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ë¡£¤¢¤¯¤»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¥¿¥â¥ê¤¬¡ÖÂç¿Í¡×¤Ê¤é½ê¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¡×
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡×¤À¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢½ê¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤ò·ó¤Í¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¡£¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Æ»¶ñ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼«ºî¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥ó¥«¥Á¤Î»ý¤Á¼ê¤ÈÆ¬¤ò»å¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡Ö¤±¤ó¶Ì·¿¥È¥ó¥«¥Á¡×¤Ê¤É¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼ÂÍÑÅª¤Ç¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
À¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø½ê¤µ¤ó¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¥Ù¡¼¥¹¡Ù¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤½¤í¤½¤í20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢¼ñÌ£¤È»Å»ö¤Î¶èÊÌ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥¿¥â¥ê¤ÈÁÐàú¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥â¥ê¤È¸À¤¨¤Ð¼ñÌ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶µÍÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢½ê¤â°Õ³°¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüÍËÁáÄ«¤ÎÈÖÁÈ¡Ø½ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤³¤Á¤é¤â1989Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤À¡£
¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò´Ñ»¡¤·¤ÆµÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢¿È¶á¤Ê¼«Á³¸½¾Ý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸³¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Î¤»³¤òÉü¶½¤µ¤»¤ë¡Ö¤«¤¬¤¯¤ÎÎ¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤¢¤ê¡¢½ê¼«¿È¤¬¥í¥±¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»î¤ß¤äÀ®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢²Ê³Øµ»½Ñ±ÇÁüº× Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó»ÖË¾
±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼‼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î²òÅú¼Ô¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿½ê¤ÎÃÏÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¥¿¥â¥ê¤¬Âç¿Í¤Î¼ñÌ£¿Í¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½ê¤Ï»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¼ñÌ£¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¥¿¥â¥ê¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²»³Ú¤â¤¢¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ÉÍ¤Î³Ú¶Ê¡ÖÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Ç¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ÎÍÌ¾¤ÊCM¥½¥ó¥°¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤¾¡Á¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¢ö¡×¤â½ê¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶Ê¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó»ÖË¾¡£¤À¤¬¤¤¤¯¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹Á¤Î¥è¡¼¥³¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥è¥³¥¹¥«¡×¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥®¥¦¥®¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î±§ºêÎµÆ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«Íê¤ß¹þ¤ó¤Ç¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥®¥¦¥®¡¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÁ°ºÂ¤Ë¡£
¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Þ¤¿½ê¤é¤·¤¤¡£¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ï¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥®¥¦¥®¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿½Ð¤ÇÎ©¤Á¡£ºÇ½éµÒÀÊ¤ÏÂç´¿À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡£¤³¤Î¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¥®¥ã¥°¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊJ-WAVE¡ØSAPPORO BEER OTOAJITO¡Ù2019Ç¯4·î20ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¡£
¡Ö½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤â¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£»Õ¾¢¤È¤â¸À¤¨¤ë±§ºêÎµÆ¸¤ÎÌ¿Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£ºë¶Ì¡¦½êÂô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³°¹ñ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ñ¨¡¹¤Î¥¦¥é¤Ë¤¢¤ëÌµ¾ï´Ñ
1977Ç¯¤Ë¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶¸ÁÛ¶Ê¡¿ÁÈ¶Ê Åß¤Î¾ð·Ê¡×¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¿¤À¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿¡¼1ËÜ¤Ç¼«ºî¶Ê¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¶Ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ï¤À¤«¤ÎÆÚ¤¬¤¤¤ë¡¡¥¹¥Ö¥¿¢ö¡×¤È¤¤¤¦5ÉÃ¤ÎÄ¹¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥Ö¥¿¡×¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ê¤É¶Ë¤á¤Ä¤¤ÎÄÁ¶Ê¤¾¤í¤¤¤À¤¬¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÏÅö»þ¤«¤é°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÄÁ¶Ê¤Î¤Ï¤º¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ì¾¶Ê¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤â¡£
¡ÖÁÈ¶Ê¡¡Åß¤Î¾ð·Ê¡×¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯Ä´¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¶Ê¤À¤¬¡¢»ì¤Ï½ê¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¡£¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¡¡¤Þ¤ï¤·¤²¤ê¤¯¤ì¤¿¤é¡¡¤Í¤³¤í¤ó¤À¡×¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¤Ã¤Æ ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ÁúÃì¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö²¼ËÌÈ¾Åç¤Ë¡¡¤·¤â¤¬¤¤¿¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¶´¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½Õ¤¬¶á¤Å¤¡¢É¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ°ìËç¤º¤ÄÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡Ö1Ëç¤¬2Ëç¡¡2Ëç¤¬4Ëç¡¡4Ëç¤¬8Ëç¡×¤È±ä¡¹¤È2ÇÜ¤Ë¤·¤¿¿ô»ú¤òÍåÎó¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥·¥å¡¼¥ë¤«¤Ä¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡£¤À¤¬¤½¤Î»ì¤òñ¨¡¹¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ê¤¬Ã¸¡¹¤È²Î¤¦¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¾ð´¶¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Åß¤ÎÉ÷·Ê¤¬¾ú¤·½Ð¤¹Ìµ¾ï´Ñ¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌµ¾ï´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÀ¨¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºÀïÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë½îÌ±¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Ï³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢1994Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤â¤½¤³¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¤¦¤¶¤¤¡×¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¡×¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×
·ë¶É¡¢Â¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤¤½ê¥¸¥ç¡¼¥¸ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥º¥à´¶¤È¸À¸ì´¶³Ð¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤À¡£
¡Ö¤¦¤¶¤¤¡×¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¡×¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤¬½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¤¦¤¶¤¤¡×¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¡×¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¸µ¡¹¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â½Å¡¹¤·¤¯¤Ê¤é¤º¡¢µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¥È¡¼¥¯¼«ÂÎ¤â´Ê·é¤ÇÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤³¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£ÂåÌ¾»ìÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÉÕ¤±Êý¤äÀäÌ¯¤Ê¥ê¥º¥à¤Î¹ï¤ß¤«¤¿¤¬¼Â¤Ë²»³ÚÅª¤À¡£¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¤±¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿´ÃÏÎÉ¤µ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
²»³Ú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ï¡¢½ê¤¬¿¼¤¯Âº·É¤¹¤ë¤¢¤Î¿¢ÌÚÅù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Êø¤ì¤Ê¤¤´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤ê¤ï¤±µ®½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÂÀÅÄ ¾Ê°ì¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë
¼Ò²ñ³Ø¼Ô
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡¢¤ª¾Ð¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Î´Ø·¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼Ò²ñ¤Ï¾Ð¤¦¡Ù¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÀÄµÝ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ë¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÃÞËàÁª½ñ¡Ë¡¢¡ØSMAP¤ÈÊ¿À®¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø·Ý¿ÍºÇ¶¯¼Ò²ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¹¶¤á¤Æ¤ë¥Æ¥ìÅì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ìÅì¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¿¥â¥ê¡¢¤¿¤±¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø21À¤µª ¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ ¥Ù¥¹¥È100¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¼Ò²ñ³Ø¼Ô ÂÀÅÄ ¾Ê°ì¡Ë