¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º vs ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º vs ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊLos Angeles¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º 125 - 122 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
¡¡NBA¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊLos Angeles¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥êー¥É¤·41-30¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó72-65¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó99-95¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¥êー¥É¤·125-122¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÈ¬Â¼ ÎÝ¤Ï25:58½Ð¾ì¡¢3ÆÀÅÀ¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¡¢2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-21 15:05:06 ¹¹¿·