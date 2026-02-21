¡ØÅ´ÏÓDASH¡ÙÅß¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤ËÁýÅÄµ®µ×¤¬½é»²Àï¡ª¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾ÅçÁï¤é¤ÈµðÂçÀã¶Ì¤Ç3¥¥í¥³ー¥¹ÁöÇË¤ËÄ©¤à
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ï¡¢DASH¤´ÅöÃÏPR²Ý¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
¥¹¥ー¾ì¤ÇÀã¶Ì¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦Åß¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤Ë¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤¬½é»²Àï¡£¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¼ê¿·¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢ºÇ¶¯ÎÏ»Î·³ÃÄ¤ä¶ÚÆù·Ý¿Í¤â½õ¤Ã¿Í»²Àï¤·¡¢ÁíÀª12¿Í¤ÇµðÂçÀã¶Ì¤ÈÂç³ÊÆ®¤¹¤ë¡£
¢£µðÂçÀã¶Ì¤ò3¥¥íÀè¤Î¥´ー¥ë¤Þ¤Ç±¿¤Ù¤ë¤«
DASHÅß¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡¢µðÂçÀã¶Ì¤Ç¥¹¥ー¾ì¤òPR¡£Âè8ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤È´ôÉì¸©¤Î¸©¶¡¦¾è°È¹â¸¶¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â2,000¥áー¥È¥ë¤Î¡ÖMt.¾è°È¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡×¡£¶¯Îõ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¾è°È¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÊÀã¤òµá¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥ーµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤Î10Ê¬¤Î£±°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¡£¤½¤ó¤Ê´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¥¹¥ー¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢DASH¤¬µðÂçÀã¶Ì¤ÇÁ´PR¤¹¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Î´ë²è¤Ï¼ã¼ê¤Î¥Ñ¥ïー¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¾ëÅç¤È¾¾Åç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¡£µÈß·´×Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢°æ¾å¿ðµ©¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀã¶Ì¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤¬DASH½é»²Àï¡£
Àã¶Ì·Ð¸³¼Ô¤Î¾¾Åç¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥í¥±¡¢DASH»Ë¾å¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ðー¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¡£
ÌÜ»Ø¤¹Àã¶Ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÄ¾·Â2.2¥áー¥È¥ëÄ¶¤¨¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀã¶Ì¤òºî¤ê¡¢¾è°È¹â¸¶¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤ÈÃæÂ¼¤¬Ì¿Ì¾¡£Ä¾·Â10¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¡©
¢£¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¤â»²Àï
¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤Ï¡¢3¥¥íÀè¤Î¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢¥°¥ó¥°¥óÀ®Ä¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼«½Å¤ÇÀã¤ËÄÀ¤ó¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤Î¤ê¤ª¡¢¤É¤¦¤·¤¿!?¡×¡Ö¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°ìÆ±º¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¡£
¤½¤ó¤ÊÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¤µ¤é¤ËÂçÁêËÐ¡¦¹Ó¼®Éô²°¤«¤é¼ã¸µ½Õ¡¢ÂçÀÄ»³¡¢¹ÓÆÆ»³¤ÎºÇ¶¯ÎÏ»Î·³ÃÄ¤¬½õ¤Ã¿Í»²Àï¡£µðÂçÀã¶Ì¤òÁê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë²¡¤·¤Æ²¡¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¶Ë´¨¤ÎÀã»³¤Ç½ù¡¹¤ËÂÎÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÎÏ»Î·³ÃÄ¤â¡Ö·Î¸Å¤Î100ÇÜ¥¥Ä¤¤¡ª¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¡£
Äü¤á¤«¤±¤ë°ìÆ±¤ò¡¢º£Ç¯¤Ç56ºÐ¤Î¾ëÅç¤¬¡Ö¿´¤Ë¥Ö¥ìー¥¤«¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×¤È·üÌ¿¤Ë¸ÝÉñ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥´ー¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï2·î22Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù
02/22¡ÊÆü¡Ë19:00～19:58
½Ð±é¼Ô ¡§ ¾ëÅçÌÐ¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¡¢µÈß·´×Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢°æ¾å¿ðµ©¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¼ã¸µ½Õ¡¢ÂçÀÄ»³¡¢¹ÓÆÆ»³
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/dash/