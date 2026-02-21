¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÉÔÍ×¡¢¿åÆ»¤âÉÔÍ×¡£¤³¤Î¡Ö¹õ¤¤²ô¡×¤¬3.5MPa¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡©
Àö¼Ö¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿åÆ»¤âÅÅ¸»¤â¤Ê¤¤¡£½Å¤¤µ¡ºà¤ò½Ð¤¹¤Î¤â²¯¹å¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢±ø¤ì¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëËèÆü¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¡¼¥É¥ì¥¹»ÅÍÍ¡£
¤Þ¤µ¤ËÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤Î¹â°µÀö¾ôµ¡¤¬¡¢¡ÖBellareb BLT¡×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¼ê·Ú¤µ¤ÎÀµÂÎ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
1L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤è¤ê·Ú¤¤
920g¤È¤¤¤¦ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¡¢500ml ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë2ËÜÊ¬¤è¤ê·Ú¤¤¡£Î¥¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½Å¤µ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ý¤Á¼ê¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼° ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¥Î¥º¥ë¤òÄ´À°¤·¤ÆµÛ¿å¥Û¡¼¥¹¤ò·Ò¤°¤À¤±¤Ç½àÈ÷¤¬´°Î»¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÀö¾ô¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¡¢Å¥±ø¤ì¤È¿¿·õ¾¡Éé
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÀö¤¨¤ë¡×¤ò»î¤¹¤Ù¤¯¡¢500ml ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÁõÃå¤·¤ÆÅ¥¤À¤é¤±¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÀö¾ô¡£
Àö¾ôÎÏ¡§ ºÇÂç3.5MPa¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¡£¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿Å¥±ø¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡ª
¿å¤Î¾ÃÈñÎÌ¡§ ¤³¤³¤¬Í£°ì¤ÎÃí°ÕÅÀ¡£Ê®¼Í¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤Ö¤ó¡¢500ml ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤À¤È¡¢¿ôÉÃ¤Ç¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë1ËÜ¤òÀö¤¤¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢2L¤Û¤É¤¢¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ´¶¤Ç¤¹¡£¼Ö1Âæ´Ý¤´¤È¤ÎÀö¼Ö¤Ê¤é¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Û¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥±¥Ä¤«¼Ø¸ý¤«¤éµë¿å¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Å¥¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤ìÔÂô
¼¡¤Ë¡¢¥Ð¥±¥Ä¤«¤éµë¿å¤·¤Æ¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀö¾ô¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿åÎ®¤ò¥µ¥Ã¤È¤¢¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤¬¤ß¤ë¤ß¤ëÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ê¤É¤Ç³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¤ÎÅ±¼ý¤Î¤È¤¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç´°Î»¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ø¸ý¤¬±ó¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ë¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Î¥â¥Î¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤º¤ËºÑ¤à¡£
12000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢Ìó60Ê¬¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡Ê¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ê¤Î¤â¡¢³èÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖBellareb BLT¡×¤Ï¡¢±ø¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ã¡×¤ÈÀö¤¨¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½àÈ÷¤ÎÌÌÅÝ¡×¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
