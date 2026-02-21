Ä¹Ç¯¡ÖÅÔ±Ä½»Âð¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡É¤ò»Ï¤á¼ýÆþ¤¬¡Ö·î16Ëü±ß¡×¤Ë¡ª ¤³¤Á¤é¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ç¤¹¤¬¡Ö¶¯À©Âàµî¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼ýÆþÄ¶²á¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ë¤Ï¡ÖÄê´üÊç½¸¡×¡Ö¿ï»þÊç½¸¡×Åù¤ÇÆþµï²ÄÇ½
¡ÖÅÔ±Ä½»Âð¡×¤È¤Ï¡¢½»Âð¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ýÆþ¤Î¾¯¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Î¤¿¤á¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Î÷²Á¤Ê²ÈÄÂ¤ÇÄÂÂß¤¹¤ë¸ø±Ä½»Âð¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤¬¶¡µë¤¹¤ëÅÔ±Ä½»Âð¤ÎÆþµï¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö½»Âð¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö½êÆÀ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿´ð½àÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ±Ä½»Âð¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ï¡ÖÄê´üÊç½¸¡×¡ÖËè·îÊç½¸¡×¡ÖÎ×»þÊç½¸¡×¤Î£³¤Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÊç½¸»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ±Ä½»ÂðÆþµï¼ÔÊç½¸¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢Êç½¸°ÆÆâ¡¦¿½¹þ½ñ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ¹Á÷¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ë3Ç¯°Ê¾åÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡Ö¼ýÆþÄ¶²á¼Ô¡×¤Ë³ºÅö
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ë°ú¤Â³¤3Ç¯°Ê¾åÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢Æþµï¼ýÆþ´ð½à¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤ò¡Ö¼ýÆþÄ¶²á¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æþµï¼ýÆþ´ð½à¤Ï¡¢Ç§Äê½êÆÀ·î³Û¡Ö15Ëü8000±ß¡×°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¡×¤ä¡Ö¾ã³²¼ÔÀ¤ÂÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ð½à¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢Ç§Äê½êÆÀ·î³Û¡Ö21Ëü4000±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§Äê½êÆÀ·î³Û¤Ï°Ê²¼¤Î¼°¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ÇÂê¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¼ê¤¬Áý¤¨¤ÆÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡Ö¼ýÆþÄ¶²á¡×¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÎÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û－¡Ê38Ëü±ß¡ßÌ¾µÁ¿Í¤ò½ü¤¤¤¿²ÈÂ²¿Í¿ô¡Ë－ÆÃÊÌ¹µ½ü³Û¡Ï¡à12¥ö·î¡×
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡Ö¼ýÆþÄ¶²á¡×¤·¤Æ¤âÂ¨Âàµî¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
ÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡ÊJKKÅìµþ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ýÆþÄ¶²á¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö½»Âð¤ÎÌÀÅÏ¤·¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¨¹ïÂàµî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¤±ÅÏ¤·¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀÅÏ¤·¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤äÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÅÔ»ÔºÆÀ¸µ¡¹½¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ø¤¢¤Ã¤»¤ó¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼ýÆþÄ¶²á¼Ô¤Î»ÈÍÑÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ýÆþ¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤¿»ÈÍÑÎÁ¤Ë¡Ö³äÁý»ÈÍÑÎÁ¡×¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³äÁý»ÈÍÑÎÁ¤Î³äÁýÎ¨¤Ï¡¢¼ýÆþ¶èÊ¬¤È¼ýÆþÄ¶²á¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ·èÄê¤µ¤ì¡¢°ìÄê´ü´Ö¸å¤Ë¤Ï¶áËµÆ±¼ï¤Î½»Âð¡Ê¶áÎÙ¤ÎÌ±´ÖÄÂÂß½»Âð¡ËÊÂ¤ß¤Î»ÈÍÑÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÅÔ±Ä½»Âð¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯½»Âð¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¸ø±Ä½»Âð¡×¤Ç¤¹¡£Æþµï¤Ë¤Ï¡ÖÅÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö½»Âð¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö½êÆÀ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿´ð½àÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ë°ú¤Â³¤3Ç¯°Ê¾åÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶²á¤¹¤ë¤È¡Ö¼ýÆþÄ¶²á¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËÂàµî¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö³äÁý»ÈÍÑÎÁ¡×¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
