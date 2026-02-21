¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡×WBCÆüËÜÂåÉ½ ¡ÈÏ¢ÇÆºÇÂç¤ÎÅ¨¡É ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÄÆóÅáÎ® ¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É ¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¡×¤ÎÌîË¾
¡¡2·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£¤«¤Í¤ÆÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö2·î6Æü¡¢WBC¤Î¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅÐÏ¿¤ÏÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ØÆóÅáÎ®¡ÊTwo-Way Player¡Ë¡Ù¤ÈÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Åê¼êÅÐÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÎÅêµå¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Îµ¬Äê¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë°Ê¾å¡¢ÂçÃ«¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¥À¥á²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÃ«¼«¿È¤Ï¡¢2·î14Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ç¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤À¤ÈÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¤³¤Î·èÄê¤ò¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÄË¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃ«¤òÍÞ¤¨¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºòµ¨¤Î¥»¡¦¥Ñ¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ç¤¢¤ë¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¤È¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÌÜÏÀ¸«¤ÏÂç¤¤¯Êø¤ì¡¢ÂçÃ«¤¬Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¤â¶á¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£WBCÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤µ¤«ÂçÃ«¤Î¿ÈÆâ¤«¤é ¡ÈºÇÂç¤ÎÅ¨¡É ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¢£»ä°Ê¾å¤Ë¸ÞÎØ´ÆÆÄ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ï
¡¡¤½¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¢¤ëÌîË¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÉü³è¤¹¤ëÌîµå¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤À¡£
¡Ö¸½ÃÏ»æ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø»ä¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ç³Ø¹»¡ÊUCLA¡á¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡Ë¤ËÄÌ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¡Ê¸ÞÎØ³«ºÅÃÏ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¤¢¤ë¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£»ä°Ê¾å¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÂåÉ½´ÆÆÄ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÁª¼ê»þÂå¡¢1999Ç¯¤Ë¥Ñ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥óÂç²ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸ÞÎØÁ°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¸ÞÎØ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï3A¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÌîË¾¼Â¸½¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Öº£µ¨¡¢MLB¤ÇÂçÃ«¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢3Ï¢ÇÆ¤·¤ÆÇó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ÞÎØ´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¯Ê¢¤Å¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤ÎWBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÊÆ¹ñ¤¬¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£¤½¤ó¤ÊºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤ò¼¡¤ËÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ ¡ÈÂçÃ«¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¡É ¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿Æ±Æü¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿MLB¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤Ï²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÖÁ°²óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹ç°Õ¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Áª¼ê²ñ¤È¤Þ¤À¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÞÎØ¤Ø¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Áª¼ê²ñ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢Áª¼êµ¯ÍÑ¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤¬¡¢MLB¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Öºòµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä3¿Í¤Ë¤¹¤éÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£4Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¡ØÅ¬ÀÚ¤ÊºÓÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ù¡ØÁª¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äµ¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Îµ¯ÍÑÊýË¡¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤Î¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÌîË¾¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¹â¤¤ÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£