Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月20日は、風邪や花粉の時期はもちろん、デリケートなお肌のケアにも最適な濃厚保湿ティッシュ「鼻セレブ」のセットがお得に登場しています。

【Amazon.co.jp限定】ネピア 鼻セレブ ティシュ 400枚(200組)×3箱 + よそいき 保湿ソフトパックティシュ ポケットイン 150枚(50組) 【環境配慮梱包】 1,080円 （18%オフ） Amazonで見る PR PR

花粉症の季節に強い味方、鼻セレブとポケットティッシュセットが18％オフで過去最安値に！ ネピア独自「トリプル保湿」と植物性スクワランで潤いキープ

ネピア独自の「トリプル保湿」と「植物性スクワラン」により、空気中の水分を取り込み、まるで潤いのベールをまとったような肌触りが魅力。

Amazonなら、ネピアの「鼻セレブ ティシュ 400枚（200組）×3箱 + よそいき 保湿ソフトパックティシュ ポケットイン 150枚（50組）」が、18％オフの過去最安値で購入できます！

フレッシュパルプ100％を使用し、蛍光染料不使用で仕上げたティッシュ・鼻セレブは“クリーム成分”を配合し、しっとりやわらかな鼻ざわりを実現しています。花粉の時期や風邪を引いた時にはもちろん、デリケートなお肌のケアにも最適。

うさぎ・エゾモモンガ・あざらしの三種類のデザインパッケージもポイント。無機質なパッケージが多いティッシュボックスのデザインですが、体調が悪い時に少しでも癒やしてくれるのはありがたいですよね。

3枚重ねのポケットイン付き。環境配慮梱包も評価

セットには150枚（50組）・3枚重ねの「よそいき 保湿ソフトパックティシュ ポケットイン」が付属。しっとりなめらかな高保湿タイプで、外出時にも重宝します。

ネピアのティッシュは、FSC認証紙を採用し、適切に管理された森の木を使用。商品サイズに合わせた環境配慮梱包により、プラスチック緩衝材を削減し、配送効率とCO2排出量削減にも配慮しています。

