グレープストーンは、「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)」を2月27日に発売する。

【画像あり】スペシャル缶の側面はそれぞれ柄違い！ 商品画像一覧

本製品は、「東京ばな奈ワールド」のスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から登場するピカチュウ&イーブイのスペシャル缶だ。発売日の2月27日は、ポケットモンスターの30周年を迎え、周年を祝した商品となっている。

缶は蓋や側面に表情やポーズの異なるピカチュウとイーブイが立体的なエンボス加工でデザインされている。側面にはピカチュウとイーブイによる4種類のアートが描かれている。中身のクッキーサンドを食べ終えた後にも楽しめる作りだ。

缶の中には「はみ出しチョコのクッキーサンド」が入っており、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つが用意されている。バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄を、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄をそれぞれ描いている。

缶の中にはクッキーサンド以外にも、ピカチュウとイーブイがデザインされたマスキングテープが入っている。

販売価格は1,800円（税込）で、JR東京駅「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」などで販売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）