痛すぎる放銃にファンも悲鳴をあげた「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合、南1局で劇的なアガリを見せていたBEAST X・中田花奈（連盟）を、直後の局で残酷な結末が待ち受けていた。攻めの姿勢が裏目に出た痛恨の放銃劇に、視聴者からは悲鳴にも似たコメントが殺到した。

場面は南2局。前局の親跳満で2万5800点持ちの2着目まで浮上した中田は、配牌で白と西が対子、さらにソウズで1面子という好配牌を手にする。第1ツモの時点でソウズが6枚と、いかにも混一色を狙える気配が漂っていた。中田は期待に応えるように、6巡目に西をポンしてイーシャンテンへと手を進める。

しかし、牙を剥いたのは親番のEARTH JETS・三浦智博（連盟）だった。三浦もピンズの混一色を目指して着々と手を作り、8巡目に8筒を引き入れて一盃口を確定。高打点が見えるイーシャンテンへ。そして10巡目、三浦が中を引き寄せて先制テンパイを果たした。待ちは白とドラの中のシャンポン。山には残っていなかったものの、混一色・一盃口・ドラ2に役が加わるため、出アガリでも跳満以上、もしドラの中であればダマテンでも倍満という恐ろしい手が牙を剥いて待ち構えていた。

運命の12巡目、三浦から1索が切り出される。中田はこの1索をポンしてテンパイを入れるが、その際に手牌から溢れ出したのは、三浦のアガリ牌であるドラの中だった。これが三浦のダマテンに直撃。中・混一色・一盃口・ドラ3、親の倍満2万4000点の放銃となった。

天国から地獄へ突き落とされるような展開に、ファンからは「うわあああああ」「かなりん大ピンチ」「中あぶない！」「泣いちゃう」と、中田を案じるコメントがリアルタイムで次々と書き込まれた。攻撃的な選択が仇となった形だが、あまりに高すぎる代償を支払うこととなった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

