17歳のときに「暴走族の総長」との間に長女を出産し、38歳でおばあちゃんになった女性が登場。「財布から金を取るし、浮気もするし…」など、元夫との別れの理由を語った。

【映像】「暴走族の総長」内縁の夫の写真＆38歳でおばあちゃんになった現在の姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演。ゲストには安田美沙子ともえあずが登場した。

高齢化が進む日本。女性に初孫が生まれる平均年齢は62歳と、70年前の53.8歳から10歳近くも上昇している。そんな中、30代でおばあちゃんになった人もいるらしい。そこでこの日は、実際の30代のおばあちゃんを調査する「30代おばあちゃんの壮絶人生 第2弾」が放送された。小森純がリポートする。

登場したのは、38歳でおばあちゃんになったえりなさん。17歳のときに出産した長女が11カ月前に第一子を出産。また、30代のおばあちゃんというだけでなく、5人姉妹のシングルマザーでもあるという。詳しく話を聞くために、現在、えりなさん一家が暮らしている大阪府吹田市にある自宅にお邪魔した。

17歳で出産したときのお相手は、地元の1つ上の先輩。なんと、暴走族で総長をしていたワルだったという。その彼とは入籍は一度もしておらず、えりなさんは5人の娘を「ずっと未婚で産んでる」と明かした。内縁の夫と別れた理由は「酒癖がすごく悪くて、お金を取っていく財布から。浮気もしていたし」とのこと。長女も「覚えています。朝起きたら床で酔っぱらったパパが寝てる。冷蔵庫から勝手にビール取ってた」と当時の記憶を語った。