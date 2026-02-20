「強心臓」「アイドル力が高すぎる」17歳中井亜美が涙の銅メダル！　頬を指差し首傾げるポーズが「可愛すぎた」【冬季五輪】

初出場の五輪で銅メダルを獲得した中井亜美(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月19日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、17歳の中井亜美が合計219.16点で銅メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）78.71点でトップに立った中井は、フリーで140.45点をマーク。五輪初出場で初のメダルを射止めた。

重圧のかかる最終滑走。中井はSPに続き、冒頭のトリプルアクセルに成功。2回目のコンビーネーションジャンプが3回転＋2回転となるミスが出たが、フライングシットスピンでは安定したポジションで最高のレベル4を獲得。後半も安定した演技を継続した。

競技後は、自身の右頬を指さして、首をかしげるポーズ。リンクを引き揚げる際は、カメラに向かってピースサインも作った。キス・アンド・クライで点数が発表された瞬間は、キョトンとした表情だったが、順位が3位と知ると、3本指を作って歓喜。暫定1位席に座っていたアリサ・リウ（米国）と抱き合うと、涙があふれた。