三流のリーダーは自分の仕事を「任せる」。一流はどうする？
あなたは、「仕事ができるようになりたい」と思ったことがありますか？
でも、「仕事ができる」とはいったい何を指すのでしょう。
プレゼンがうまいこと？ 英語がペラペラなこと？ AIを駆使すること？
……残念ながら、これらはすべて「仕事ができる人」の条件ではありません。
では、何をすれば「仕事ができる人」になれるのでしょうか？
3万人を分析して「できる人側」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社刊）著者の木暮太一氏に伺いました。
リーダーが「任せているつもり」になってしまう理由
リーダーの悩みとして、非常によく聞く言葉があります。
「結局、自分がやったほうが早い」
「任せたいんですが、任せきれなくて……」
この言葉を口にするリーダーの多くは、責任感が強く誠実です。
自分勝手な振る舞いをしているわけでもなく、ひと一倍仕事の成果に対してこだわりを持っています。
でもそんなリーダーは、結果的に人に任せるのが苦手です。
優秀なプレーヤーは、優秀なマネージャーになれないことが多いともいわれます。
自分が優秀なので、メンバーができない理由がわからないし、メンバーの仕事ぶりを見ているとヤキモキしてくるのでしょう。
そのため「できる人ほど任せられない」とよく語られますね。
ただし、ここに大きな誤解があります。
多くのリーダーは、「任せていない」のではありません。「任せ方が完結していない」のです。
「任せたはずなのに、戻ってくる仕事」
仕事を任せたはずなのに、部下が途中で何度も「確認」を入れてくる。
最終的には、自分が手直しする。
そんな経験をしたことがあるリーダーも多いと思います。
その結果、「やっぱり任せられない」という結論に至ってしまいます。
このとき、リーダーは「部下のレベルが低い」「まだまだ能力が足りない」と考えがちです。
ですが、本当にそうでしょうか。
部下は、サボっていたわけでも、考えていなかったわけでもありません。
判断していいのかどうかが分からなかっただけ、なのです。
そして、非常に多くのリーダーがやってしまっているのが、「自分の中にしかない基準で評価すること」です。
部下から上がってきた成果物を見て、
「うーん、なんか違う」
「イメージと違う」
と言っていないでしょうか？