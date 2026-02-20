あなたは、「仕事ができるようになりたい」と思ったことがありますか？

でも、「仕事ができる」とはいったい何を指すのでしょう。

プレゼンがうまいこと？ 英語がペラペラなこと？ AIを駆使すること？

……残念ながら、これらはすべて「仕事ができる人」の条件ではありません。

では、何をすれば「仕事ができる人」になれるのでしょうか？

3万人を分析して「できる人側」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社刊）著者の木暮太一氏に伺いました。

リーダーが「任せているつもり」になってしまう理由

リーダーの悩みとして、非常によく聞く言葉があります。

「結局、自分がやったほうが早い」

「任せたいんですが、任せきれなくて……」

この言葉を口にするリーダーの多くは、責任感が強く誠実です。

自分勝手な振る舞いをしているわけでもなく、ひと一倍仕事の成果に対してこだわりを持っています。

でもそんなリーダーは、結果的に人に任せるのが苦手です。

優秀なプレーヤーは、優秀なマネージャーになれないことが多いともいわれます。

自分が優秀なので、メンバーができない理由がわからないし、メンバーの仕事ぶりを見ているとヤキモキしてくるのでしょう。

そのため「できる人ほど任せられない」とよく語られますね。

ただし、ここに大きな誤解があります。

多くのリーダーは、「任せていない」のではありません。「任せ方が完結していない」のです。

「任せたはずなのに、戻ってくる仕事」

仕事を任せたはずなのに、部下が途中で何度も「確認」を入れてくる。

最終的には、自分が手直しする。

そんな経験をしたことがあるリーダーも多いと思います。

その結果、「やっぱり任せられない」という結論に至ってしまいます。

このとき、リーダーは「部下のレベルが低い」「まだまだ能力が足りない」と考えがちです。

ですが、本当にそうでしょうか。

部下は、サボっていたわけでも、考えていなかったわけでもありません。

判断していいのかどうかが分からなかっただけ、なのです。

そして、非常に多くのリーダーがやってしまっているのが、「自分の中にしかない基準で評価すること」です。

部下から上がってきた成果物を見て、

「うーん、なんか違う」

「イメージと違う」

と言っていないでしょうか？

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）