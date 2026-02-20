¡Ö³°°ÙÆÃ²ñ¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯È¯¸À¡×¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤Î¡Ö¥µ¥Ê¥¨¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡í³ô¡õ±ß¡õºÄ·ô¥È¥ê¥×¥ë°Â!!!¡í¤¬¥Þ¥¸¤ÇÍè¤ë¤¾!!
1·î31Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï±éÀâ¤Ç¡Ö±ß°Â¤Ç³°°ÙÆÃ²ñ¤Î±¿ÍÑ¤â¥Û¥¯¥Û¥¯¾õÂÖ¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿
½°±¡Áª¤ÇÎò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¹â»Ô¼óÁê¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÁªµóÁ°¤è¤ê»×¤ï¤ÌÌÌ¡¹¤«¤é·ã¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤à¤È¡¢"¥µ¥Ê¥¨¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯"¤Î´íµ¡¤¬!?
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û±ß¤Î¼Â¼Á¼Â¸ú°ÙÂØ¥ì¡¼¥È
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯È¯¸À¡×¤ÎÌäÂêÅÀ¡Û
½°±¡Áª¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏµÞ¾å¾º¡£Áªµó¸å¤Î2Æü´Ö¤Ç·×3396±ß¤â¤Î¾å¾º¤ò¸«¤»¤¿
¶õÁ°¤Î¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿½°±¡Áª¤À¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î·ÐºÑÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡£½°µÄ±¡²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿1·î19Æü°Ê¹ß¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÀ¯¸¢ÈãÈ½¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤À¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ÎÊÑ²½¤òÈãÈ½¤¹¤ëµ»ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼ÒÀâ¤Ç¤â¡ÖÂçµÁ¤ß¤¨¤Ê¤¤²ò»¶¡×¤È»ØÃÆ¡£
¤µ¤é¤ËÁªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¯ÅÞÀ¯¼£¤¬ÍÏ²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØÆüËÜ·¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡Ù¤Î°ì¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£¼£É§»á¤Ï¡Ö°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤À¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÆü·Ð¿·Ê¹¤ÏËÜÍè¡¢À¯¸¢¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤ò¤¢¤¨¤ÆÀ¸¤à¤è¤¦¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë·ÐºÑ´Ä¶¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¼ê¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÉ®Ë¯±Ô¤¤µ»ö¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤Î´íµ¡´¶¤¬¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´íµ¡´¶¤ÎÃæ¿È¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÈãÈ½¤Ë°Ü¤í¤¦¡£2·î2Æü¡¢3Âç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯¡¢ÃøÌ¾¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÅâ³ù¡Ê¤«¤é¤«¤Þ¡ËÂçÊå»á¤¬¡Ö¹â»Ô±éÀâ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Á´í¤¦¤¤¸½¾õÇ§¼±¡Á¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÈ¯É½¡£1·î31Æü¤Î½°±¡Áª±þ±ç±éÀâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°°ÙÆÃ²ñ¤Î±¿ÍÑ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¾õÂÖ¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î·ÐºÑÇ§¼±¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤À¡£
Åâ³ù¥ê¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ×»Ý¤ÏÂç¤¤¯2ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£Á°È¾¤Ç¤Ï¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤ÏÈó¾ï»þ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÎ®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤·¤Æ¸åÃÊ¤Ç¤Ï¡¢±éÀâÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ´Ó¤«¤ì¤¿¡Ö±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâÅê»ñ¤¬³èÀ²½¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¤Æ¡ÖÁ°»þÂåÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤âÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î·ÐºÑÇ§¼±¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¡¦µ»ö¤òÁªµóÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿
¥×¥í¤ÏÅâ³ù¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤À¤«¡£¶âÍ»¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î¥«¥Ä¥¥¿¥í¥¦»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÆâÍÆ¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤Ê¬ÀÏ¡¦Äó¸À¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¡Ø¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬¡¢À¯¸¢¤ËÂÐ·è»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê°ÛÎã¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡Ù¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄêÎã¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ëÀ¼¤â¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¥«¥Ä¥»á¤Ë³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö³°°ÙÆÃ²ñ¤Ï³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶âÆÃÊÌ²ñ·×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬°ìÈÌ²ñ·×¤È¤ÏÊÌ¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ²ñ·×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼ç¤Ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Î»ñ¶â¤È¤·¤ÆÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê±ß°Â¿Ê¹Ô¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤ÎÊÆ¹ñºÄ¤òÇä¤ë¡Ø¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¡Ù¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
³°°ÙÆÃ²ñ¤ÎÊÆ¹ñºÄ¤«¤é¤ÏÍøÂ©¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Û¤¬±ß°Â¤ÇËÄ¤é¤à¤Î¤Ï³Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤ÇËèÇ¯À¸¤¸¤ë¾êÍ¾¶â¤Î¤¦¤Á¡¢7³ä¤Þ¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜºÐÆþ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ºòÇ¯¤Î³°°ÙÆÃ²ñ¾êÍ¾¶â¤«¤é¡¢Ìó3.2Ãû±ß¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤Ë¡¢Ìó7800²¯±ß¤¬26Ç¯ÅÙ¤ÎºÐÆþ¤Ë·«¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½°±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬Áªµó¸øÌó¤È¤·¤¿¡¢¿©ÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Î2Ç¯´ÖÌÈ½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÐÆþ¤¬1Ç¯¤ÇÌó5Ãû±ß¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤«¤é¤Î¼ýÆþÁý¤ò´î¤Ö¤Î¤Ï¤æ¤¨¤Ê¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ø¥Û¥¯¥Û¥¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±ß°Â¤¬¤â¤Ã¤È¿Ê¤á¤Ð·ë¶É¤Ï¤½¤Î»ñ¶â¤ò»È¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åâ³ù»á¤Î·üÇ°¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀµÅö¡£ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÊø¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼óÁê¤ÏÈ¯¸À¤Î¼áÌÀ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯È¯¸À¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¡Ö¶µ²Ê½ñ¤É¤ª¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²Ð¾Ã¤·¤Ë²ó¤Ã¤¿
¹ñÆâÅê»ñ¤ò´µ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±ß°ÂÍÆÇ§¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÅÚÃÏ¤äÀßÈ÷¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤ËÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¢¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¹ñÆâ»º¶È¤ò¿¶¶½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ß°Â¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¿¤À¹ñÆâÅê»ñ¤ÎÅý·×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹°Ê¹ß¤Î±ß°Â¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅê»ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤òÅâ³ù»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ú¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î´íµ¡°Õ¼±¡Û
¸å¤ËÅâ³ù»áËÜ¿Í¤«¤é¤â¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¤ËÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á°½Ð¤Îº´Æ£»á¤Ï¡Ö¤¦¤Î¤ß¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ö¶ä¹Ô¶È¤Ï¶âÍ»¹ÔÀ¯¤Î´ÆÆÄ²¼¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Îµ¬À©»º¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ËÁêÅö¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÏÍÆÇ§¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤Û¤É¤Î´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ÖÅâ³ù¤µ¤ó¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤ËÌîÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ä¹ñÌ±À¸³è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¸·¤·¤¤±ß°Â¤¬Â³¤¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤â½êÂ°Àè¤â¶¯¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¡¢¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Ý¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï´°Á´¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤È¡¢º´Æ£»á¤â»¿°Õ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤±ß°Â»Ö¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢±ß°Â¤ÏÍ¢½Ð´ë¶È¤ÎÍø±×¤òÁý¤ä¤¹Æ¯¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«À¸³è¼Â´¶¤Ï¤º¤Ã¤È°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤Þ¤À±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¸¸ÁÛ¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤ÆÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¡¢Íø¾å¤²¤ò¸£À©¤·¤Æ¶âÍ»´ËÏÂ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â!?¡Û
¤¹¤Ã¤«¤êÀ¸³è¤ËÄêÃå¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿©ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤À¡£ºòÇ¯12·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¥×¥é¥¹2.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿¿©ÉÊ¡×¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¹6.7¡ó¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤ÏÄÂ¾å¤²¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï±ß°Â¤È¤¤¤Ã¤Æ¥É¥ë±ß¥ì¡¼¥È¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥É¥ë¤âÂ¾¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½¾õ¤Ï¥É¥ë°Â¡¦Ä¶±ß°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä²¤½£¤ÎÄÌ²ß¤È±ß¤Î¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤Û¤É¤Î±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¥ì¡¼¥È¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø150±ßÂæ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿åÌÌ²¼¤Î±ß°Â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢ÆþÁí³Û¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤«¤é¤ÎÈæÎ¨¤¬8³ä¶¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ±ß¤Î²ÁÃÍ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¡Ö¼Â¼Á¼Â¸ú°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÆüËÜ±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÈ¾À¤µªÁ°¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤¬1¥É¥ë¡á300±ßÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥É¥ë±ß¥ì¡¼¥È¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±ß¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¥É¥ë¤ò´Þ¤á¤¿Â¾ÄÌ²ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿±ß¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¥°¥é¥Õ¡£¸½ºß¤Ï50Ç¯Á°¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Þ¤ÇÄÌ²ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Æü¶ä¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÊÔ½¸ÉôºîÀ®
¡Ö¤³¤ÎÄ¶±ß°Â¤Ï¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤«¤é¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î·Ù¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£ÆüËÜ¹ñºÄ¤Î¿®Ç§¤ò¼¨¤¹10Ç¯¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤â¡¢ºò½©¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¾¡Íø¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¾å¾º¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í£°ì½çÄ´¤Ê¤Î¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤Æ¶âÍøÆ°¸þ¤ä³¤³°¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð³ô¡¦±ß¡¦ºÄ·ô¤Î¡Ø¥È¥ê¥×¥ë°Â¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î·ÐºÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬À¤³¦¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
2022Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥È¥é¥¹À¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ºâ¸»¤Ê¤Âçµ¬ÌÏ¸ºÀÇ¤¬¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÉÔ¿®¤òÇã¤¤¡¢¥È¥ê¥×¥ë°Â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»Ô¾ì¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥È¥é¥¹¼óÁê¤Ï¸ºÀÇÅ±²ó¤ÎËö¡¢½¢Ç¤44Æü¤Ç¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎºÆÍè¤È¤Ê¤ëà¥µ¥Ê¥¨¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯á¤³¤½¤¬¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤ä¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Èº´Æ£»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö2016Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¹â»ÔÁíÌ³Âç¿Ã¤ÏàÀ¯¼£Åª¤Ë¸øÊ¿À¤ò·ç¤¯ÊüÁ÷á¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÅÇÈË¡¤Ë´ð¤Å¤ÅÅÇÈÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¸ø¸¢ÎÏ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ëÊý¤¬º£¡¢¹ñ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼óÁê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤¯¤®¤ò»É¤¹ÊýË¡¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤â¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È¡¢»ä¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²º·òÀªÎÏ¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÂç¾¡¤È¤¤¤¦Áªµó·ë²Ì¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò»ß¤á¤ëÀ¯¼£Åª¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¤äÊÆ¹ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È´Ø·¸¼Ô¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÉÔºß¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÆüÌî½¨µ¬¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò