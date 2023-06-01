SixTONES松村北斗がトリプル受賞「第49回日本アカデミー賞」話題賞発表
【モデルプレス＝2026/02/20】今回で49回目の開催を迎える“日本映画界最高の名誉”「日本アカデミー賞」（3月13日グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて授賞式開催）より、一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞「話題賞」が発表。作品部門で「ファーストキス 1ST KISS」、俳優部門で「ファーストキス 1ST KISS」「秒速5センチメートル」の松村北斗（SixTONES）が選ばれた。松村は優秀主演男優賞、優秀助演男優賞とのトリプル受賞となる。
松村北斗ファンの「秒速5センチメートル」出演俳優
1980年の「第3回日本アカデミー賞」から創設された「日本アカデミー賞 話題賞」は、ニッポン放送の看板番組「オールナイトニッポン」リスナーの「今年、最も話題を集めた」と思われる「作品」と「俳優」を投票で決定するもので、 歴史と伝統を誇る日本アカデミー賞全部門の中で一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞となっている（※選考対象作品：2025年1月1日〜2025年12月31日までの期間に公開され、選考基準を満たした作品）。
投票は1月31日に締め切られ、最終結果が2月19日のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 25時〜27時）内で発表された。
ニッポン放送では、各賞受賞者のスペシャルインタビューも交え、「オールナイトニッポン0（ZERO）〜第49回日本アカデミー賞スペシャル〜」として、3月13日深夜27時から全国ネットで放送される。（modelpress編集部）
＜放送日時＞
2026年3月13日（金）27時〜29時 全国ネット
＜出演パーソナリティ＞
コトブキツカサ
◆「第49回日本アカデミー賞」話題賞決定
◆「オールナイトニッポン0（ZERO）〜第49回日本アカデミー賞スペシャル〜」概要
