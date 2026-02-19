この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【いろいろスゴかった!】新型RAV4 Z納車! 首都高試乗でわかった加速･乗り心地･運転支援･夜間内装など! アドバンストドライブやエコランモードを試す!」と題した動画を公開した。納車されたばかりの新型RAV4ハイブリッドZで首都高を走行し、進化した走りや最新の運転支援機能の実力を検証。「価格以上の動的質感がある」と、その仕上がりを高く評価している。



ワンソク氏はまず、新採用された車載OS「アリーン」の使い勝手に言及。ボイスコントロールの認識速度が「3倍速くなっている」とし、ナビのUIも改善され視認性が向上したと評価した。一方で、フル液晶メーターについては、地図表示にするための制約や、メーターフードがないことによる日光の反射など、細かな不満点も指摘している。



走行性能に関しては、オプションの20インチホイールを装着しているにもかかわらず、「突き上げもなく、ロードノイズも静か」と絶賛。車体から伝わる「がっしりとした剛性感」や、高速域でも安定した「緻密なステアフィール」を挙げ、550万円という価格設定であっても「お値段以上の動的質感を感じる」と語った。



注目機能である「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」の検証では、40km/h以下という条件付きながら、GPS電波の届かないトンネル内でもハンズオフ（手放し運転）が可能であることを実演。「カメラとセンサーで制御しているため、場所を選ばず使えるのは良い点」と評価した。また、新OSになったことで多くの社外品ガジェットが使えなくなる中、唯一動作が確認できた「オットキャスト」のモデルも紹介している。



ワンソク氏は、自身のカーライフにおける哲学として「タイヤはデカければデカいほど見栄えが良い」と語り、維持費がかさむ前に乗り換えるスタイルを提唱。新型RAV4は、走り、機能ともに大幅に進化しており、長距離移動を快適にする「買い」の一台であると結論付けた。