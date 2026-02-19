Amazonは、スマートスピーカー「Echo Dot」（第5世代）に、日本限定モデル「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」を追加した。価格は1万1293円。予約受付を開始しており、3月10日ごろから順次、出荷される。

日本限定、ドラえもんが描かれたEcho Dot

Echo Dotドラえもんエディションは、本体正面にドラえもんがデザインされた特別モデル。ドラえもんのひみつ道具のひとつ「通り抜けフープ」から現れたドラえもんが音楽を奏でている様子をイメージしている。

「いつでも味方」になってくれるドラえもんのイメージから、Alexaがユーザーの生活を豊かにする存在であるようにという思いを込めたデザインという。Echo Dotは世界各国でオリジナルデザインのモデルを展開しており、日本限定のドラえもんモデルもそのひとつ。

2023年に発売された「Echo Dot専用ドラえもんスタンド」が好評で「ドラえもんが毎日寄り添う存在になっている」というユーザーの声から、日本限定モデルの第1弾がドラえもん仕様に決まった。

10人限定の無料クーポン配布

基本的な性能は、ベースモデルのEcho Dot（第5世代）に準じる。購入者特典として「ドラえもん時報スキル」利用時に、ドラえもんが時刻のほかに30種類以上のメッセージを話す機能を利用できる。

ドラえもん時報スキルをAlexaの定型アクションに追加すれば、時報を聞きたい時刻に自動で起動するよう設定でき、アラームとしても利用できる。メッセージの内容は「Echo Dot専用ドラえもんスタンド」の購入者特典と同等という。購入特典の一言メッセージを聞くには、購入特典を有効化する必要がある。

InstagramのAmazon Alexa JP公式アカウントでは、Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディションが無料になるクーポンを10人限定の抽選で配布している。期間は4月3日まで。対象の投稿に「いいね」して、好きなドラえもんのひみつ道具をコメントすれば応募できる。