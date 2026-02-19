Wリーグのリーダーズが決定…外国籍選手が躍動、町田瑠唯は3年連続9回目のアシスト王に

Wリーグは2月18日、「大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン」におけるリーダーズが決定したことを発表した。

リーダーズはレギュラーシーズンの結果をもって、得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックの5部門は1試合あたりの平均値、フィールドゴール、フリースロー、3ポイントシュートの3部門は成功率で順位を決める。

プレミアではシャノン・ティアラ・フルーカー（東京羽田ヴィッキーズ）が得点、プレッチェル レイン アシュテン（ENEOSサンフラワーズ）がブロック、3ポイントシュート成功率でトップ。海外リーグでプレー経験を持ち、今シーズンからWリーグに参戦した外国籍選手が初受賞を果たした。

オコンクウォ スーザン アマカ（トヨタ自動車アンテロープス）がリバウンド、フィールドゴール成功率で個人2冠。高知中央高校、拓殖大学出身で、シャンソン化粧品 シャンソンVマジックでWリーグのキャリアを始めたンウォコ マーベラス アダク ビクターがスティール王に輝いた。

アシスト王は3年連続9回目の町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）。髙田真希（デンソーアイリス）がリーグトップ90.9パーセントのフリースロー成功率を記録した。

フューチャーではファール アミナタ（日立ハイテククーガーズ）が得点、リバウンド、ブロック、フィールドゴール成功率で個人4冠を達成。樋口鈴乃（日立ハイテク）がアシスト、内藤唯（プレステージインターナショナルアランマーレ）がスティール、島村きらら（SMBC TOKYO SOLUA）が3ポイントシュート成功率、舘山萌菜（日立ハイテク）がフリースロー成功率でトップの成績を残した。

◆■大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン リーダーズ

プレミア



・得点



シャノン・ティアラ・フルーカー（東京羽田ヴィッキーズ）※初 計436得点：平均15.6

・アシスト



町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）※3年連続9回目 計228アシスト：平均8.8

・リバウンド



オコンクウォ スーザン アマカ（トヨタ自動車アンテロープス）※初 計279リバウンド：平均11.1

・スティール



ンウォコ マーベラス アダク ビクター（シャンソン化粧品シャンソンVマジック）※初 計52スティール：平均1.9

・ブロックショット



プレッチェル レイン アシュテン（ENEOSサンフラワーズ）※初 計52ブロック：平均1.9

・フィールドゴール成功率



オコンクウォ スーザン アマカ（トヨタ自動車アンテロープス）※初 計107／185本：57.8パーセント

・3ポイントシュート成功率



プレッチェル レイン アシュテン（ENEOSサンフラワーズ）※初 計36／81本：44.4パーセント

・フリースロー成功率



髙田真希（デンソーアイリス）※初 計80／88本：90.9パーセント

フューチャー



・得点



ファール アミナタ（日立ハイテククーガーズ）※初 計380得点：平均16.5

・アシスト



樋口鈴乃（日立ハイテククーガーズ）※初 計144アシスト：平均6.0

・リバウンド



ファール アミナタ（日立ハイテククーガーズ）※初 計223リバウンド：平均9.7

・スティール



内藤唯（プレステージインターナショナル アランマーレ）※初 計50スティール：平均2.1

・ブロックショット



ファール アミナタ（日立ハイテククーガーズ）※初 計44ブロック：平均1.9

・フィールドゴール成功率



ファール アミナタ（日立ハイテククーガーズ）※初 計148／240本：61.7パーセント

・3ポイントシュート成功率



島村きらら（SMBC TOKYO SOLUA）※初 計37／90本：41.1パーセント

・フリースロー成功率



舘山萌菜（日立ハイテククーガーズ）※初 計57／64本：89.1パーセント