＜総重量4．5kg＞完食したら10万円！香川の巨大肉タワーで爆食バトル：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。
2月13日（金）に放送された「巨大肉タワーVS四国最強大男チーム!ハンターに勝ったら10万円」の内容をプレイバック！
【動画】<総重量4.5kg>完食したら10万円！香川の"巨大肉タワー"で爆食バトル
令和の大口怪物・ぞうさんパクパクが香川に遠征！ 四国最強のバレーボール軍団と爆食バトルを繰り広げる。
ぞうさんに挑むのは、2025年「天皇杯」（四国ブロック）優勝の男子バレーボールチーム「グリンシャーモ香川」から、平均身長180cm超の大食いトリオ（矢野利紀哉、井戸裕貴、橋本慶次郎）。
チームの拠点・香川の高松丸亀町商店街を舞台に、3人対1人のハンデキャップバトル！ MCのウエストランド（井口浩之、河本太）と、ゲストの中野美奈子が見守った。
対決食材は、地元の名店「とり料理 かど玄」が用意した総重量4.5kgの「せとうち お肉盛り盛りプレート」。
香川・善通寺の五重塔をイメージした肉タワーを支えるのは、香川名物の旨味あふれる「骨付鶏」6本。その上に地元ブランド肉を使ったハンバーグ、ローストポーク、ローストビーフを合計2.6kg重ね、金時ニンジンやブロッコリーなど瀬戸内の食材で彩られている。
制限時間は60分。先に完食、またはより多く食べたチームの勝利となる。バレーボール軍団が勝てば、賞金10万円！
いよいよバトルスタート！
ぞうさんは、今が旬の香川産ブロッコリーを頂上から丸かじりする。
バレーボール軍団は、矢野と井戸が肉を果敢に攻め、橋本がブロッコリーを担当。
司令塔のキャプテン・矢野は、香川名物のうどんを11玉完食する実力者。井戸はハンバーガー10個を平らげる肉好きで、チーム一の高身長190cmを誇る橋本は回転寿司30皿制覇の記録を持つ、3人とも自他ともに認める大食い自慢だ。
ぞうさんはブロッコリー、ローストビーフとテンポよく食べ進める。しかし人数で勝るバレーボール軍団は、瞬く間に1.1kgを完食。早々に800gの大差をつけ、ぞうさんを引き離しにかかる。
するとぞうさんは、スピードアップのため手づかみにシフト。ローストポークにかぶりつき、自慢の大口で次々と胃袋に収めていく。
その様子に驚きながらも、バレーボール軍団も即座に手づかみ作戦を採用。
この判断が功を奏し、ぞうさんより先にローストポークを完食。肉汁たっぷりの大きなハンバーグへと突入する。
一方のぞうさんも、ハンバーグを手づかみで爆食。怒涛の追い上げを見せ、差は400gまで縮まった。
最後は肉ゾーン。骨付鶏はやわらかいひな鶏800gと、歯応え抜群のおや鶏400gの2種類。すでに満腹間近のバレーボール軍団、このまま逃げ切れるか!?
わずか6分ほどでハンバーグを完食したぞうさんも骨付鶏に突入。豪快に肉を噛みちぎり、「おにぎりと一緒に食べたい！」とまだまだ余裕の様子。
終盤に入ると、骨付鶏の本数は残り4本ずつとついに横並びに。ニンジンまで丸かじりするぞうさんの猛追に、バレーボール軍団は大慌て！
しかし、アスリートの底力で接戦を制し、バレーボール軍団が勝利。56分32秒で食べ切り、見事賞金10万円を獲得した。
両チームの食べた総重量は9kg。「とり料理 かど玄」さん、ごちそうさまでした！
