【Razer | EVANGELION (EVA-02) Edition】 3月26日 発売予定（Iskur V2 Xのみ5月12日） 価格 Iskur V2 X：69,960円 BlackWidow V4 TKL HyperSpeed：34,880円 Kraken V4：34,380円 Viper V3 Pro：32,450円 Gigantus V2 XXL：7,290円

放送開始から30周年を迎えたアニメ「エヴァンゲリオン」シリーズ。1995年10月より放送開始となった「新世紀エヴァンゲリオン」から始まり、2021年3月の「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で完結を迎えたが、今もなおファンの熱量は高く、30周年を記念して各地で展覧会やフェスイベントが開催されている。

そんな「エヴァンゲリオン」シリーズとゲーミングデバイスメーカーのRazerが初コラボ。実はRazerも2025年で20周年となり、どちらもアニバーサリーイヤーを迎えているのだ。今回は「UNLEASH THE POWER OF EVA-02（EVA-02の力を解き放て）」をテーマに、式波・アスカ・ラングレーが搭乗する“2号機”をモチーフにした全5製品がラインナップされる。

本稿では、Razer「EVANGELION (EVA-02) Edition」より先行発売されるキーボード、ヘッドセット、マウス、マウスパッドのフォトレポートをお届け。赤く塗り替えられたアスカ仕様のゲーミングデバイスたちを、写真を中心に隅々まで紹介していく。

“エヴァフォント”が目を惹くキーキャップ！ キーボード「BlackWidow V4 TKL HyperSpeed」をチェック

【Razer | EVANGELION (EVA-02) Edition】

【BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed EVANGELION (EVA-02) Edition】

3月26日 発売予定

価格：34,880円

まずはゲーミングキーボード「BlackWidow V4 Tenkeyless（TKL） HyperSpeed EVANGELION (EVA-02) Edition」から見ていこう。本製品は、今回が初登場となる「BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed」をベースに、2号機を彷彿とさせる赤いトッププレートや特別なキーキャップにカスタマイズされた特別モデルだ。

真っ赤なキーボードが目を惹くパッケージ。仁王立ちをする2号機の姿も

こちらがキーボード本体。詳しく見ていこう！

筐体は光の角度によって赤色やオレンジ色に見える2号機カラーで、トッププレートには作中の警告画面で使用されている六角形の模様が敷き詰められている。また、キーキャップには通称「エヴァフォント」とも呼ばれるマティスEBで「PILOT: ASUKA」や「作戦開始」とプリントされており、ファンには堪らないデザインとなっている。

筐体カラーは光の角度によって赤色からオレンジ色にも見える

ESCキーはマティスEBフォントで「NERV」の文字

TabキーとCaps Lockキーには2号機の姿が！

Ctrlキーの「機密」にもアガる。Altキーには2号機のプログレッシブナイフが登場

一番目を惹くスペースキー。真っ赤な「EVA2号機」の文字がカッコいい

キーボード右側には「作戦開始」や「PILOT: ASUKA」など怒涛のエヴァフォント

アルミ製トッププレートには警告画面を彷彿とさせる六角形の模様、エヴァ2号機のロゴがプリントされている

中央のRAZERロゴは、2号機の差し色にも使われているオレンジ色に

ゲーミングキーボードとしては、タクタイルタイプの「Razer オレンジ メカニカルスイッチ」を初期搭載しており、キースイッチのホットスワップに対応。接続方法は、USB有線／2.4GHz HyperSpeed／Bluetoothに対応しており、PCやモバイルデバイスなどと簡単に切り替え可能だ。内蔵バッテリーは最大980時間の長時間駆動が可能となっている。

付属品には、ワイヤレスドングルやUSB延長アダプター、USBケーブル、キープラーのほかに、コラボステッカーを同梱。2号機やアスカ、NERVロゴ、「機密」などファン必見の9枚がセットになっているので要チェックだ。

キースイッチはタクタイルタイプを初期搭載。ホットスワップにも対応している

タクタイルスイッチと内部のフォームによって「カチカチ」とした安定感のあるタイピングを楽しめる

本体右上には3つのコントロールボタンとマルチファンクションローラーを搭載

上側面にはRazer独自のワイヤレス技術「HyperSpeed」のアンテナ部分がある

本体下部に「HyperSpeed」のドングルを格納

HyperSpeedやBluetoothの接続先は簡単に切り替え可能

上側面の左側にはUSB Type-Cポート、有線／無線スイッチがある

Razerのゲーミングデバイスらしく、ライティング機能「Razer Chroma」にも対応

付属品はUSBケーブル、USB延長アダプター、キープラー、説明書類に加えて……

2号機やアスカがプリントされたステッカーを同梱。ファンには嬉しい内容だ

ヘッドバンドに2号機の姿！ ヘッドセット「Kraken V4」をチェック

【「BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed EVANGELION (EVA-02) Edition」のスペック】 キー配列：US／テンキーレス キースイッチ：Razer オレンジタクタイル メカニカルスイッチ キーストローク：3.5mm アクチュエーションポイント：2.0mm リセットポイント／アクチュエーションポイントの差：0.2mm 押下圧：50g キーキャップ：ダブルショットABS 接続方式：Razer HyperSpeed Wireless（2.4GHz）／Bluetooth／USB有線 ポーリングレート：1,000Hz バッテリー持続時間：最大980時間 サイズ：363×155.5×38mm、1,080g

【Kraken V4 EVANGELION (EVA-02) Edition】

3月26日 発売予定

価格：34,380円

続いて「Kraken V4 EVANGELION (EVA-02) Edition」だ。こちらは、Razer定番のゲーミングヘッドセット「Kraken V4」をベースに、筐体カラーをレッドに変更し、ヘッドバンドに特別な装飾を施したコラボモデルだ。

こちらがパッケージ。ヘッドセットと同じくらい、2号機が存在感を放っている

内箱も特別仕様で「UNLEASH THE POWER OF EVA-02」とプリントされている

レッドとブラックで引き締まったカラーリングの「Kraken V4」。ヘッドバンドには2号機の姿が左右にプリントされており、どの方向も2号機が見守ってくれている安心感がある。また、オレンジの2号機ロゴがいいアクセントになっていて、見ているだけでも楽しめるデザインだ。

真っ赤な筐体にカスタマイズされた「Kraken V4」。イヤーパッドはブラックで、引き締まったカラーリングだ

赤いイヤーカップに浮かぶRazerロゴ。バンド部分の警告ラインがアクセントになっている

合成皮革のヘッドバンドには2号機の姿とロゴをプリント

左右どちらの方向も2号機が見守ってくれている

頭頂部はRazerロゴと「EVA-02」の文字

スペックはベースモデルと同一で「Razer TriForce チタン 40mm ドライバー」を搭載。分離感のあるサウンドでキレのある低音と繊細な高音を楽しめるほか、Razer独自の空間オーディオ「THX Spatial Audio」にも対応している。加えて、格納式の「Razer HyperClearマイク」を備え、気軽にボイスチャットをすることも可能だ。

接続は2.4GHzワイヤレスとUSB有線のほか、Bluetoothにも対応しており、モバイルデバイスと接続して外出先でもゲームや音楽を楽しめる。真っ赤なエヴァモデルの「Kraken V4」であれば、注目を集めること間違いなしだ。

「Razer TriForce チタン 40mm ドライバー」を搭載。イヤーパッド内も赤色でカッコいい

格納式のマイクを搭載。気軽にボイスチャットができる

後頭部側にボリュームを調整できるダイヤル、マイクミュートボタンなどを搭載

ヘッドバンドは左右8段階ずつ調節できる

持ち運びや収納時に便利なスイーベルも可能

イヤーカップのRazerロゴはライティングに対応している

付属のドングルはUSB Type-C接続で小型だ

付属品はUSB充電ケーブル、ドングル延長ケーブル、説明書、コラボステッカーが同梱されている

ドングルにエントリープラグが刺さる特別仕様！ マウス「Viper V3 Pro」をチェック

【「Kraken V4 EVANGELION (EVA-02) Edition」のスペック】 形状：オーバーヘッド ドライバー：Razer TriForce チタン 40mm ドライバー（20Hz～28KHz） マイク：Razer HyperClearマイク（100Hz～10KHz、単一指向性） 接続方式：2.4GHzワイヤレス／Bluetooth／USB有線 操作ボタン：マイクミュートボタン、ゲーム／チャットバランスボタン、Razer SmartSwitchボタン、音量ダイヤル バッテリー持続時間：約35時間（ライティング使用）、約70時間（ライティング不使用） 重量：350g

【Viper V3 Pro EVANGELION (EVA-02) Edition】

3月26日 発売予定

価格：32,450円

次にゲーミングマウス「Viper V3 Pro EVANGELION (EVA-02) Edition」をチェックしていこう。こちらは、多くのeスポーツ選手から愛用されている「Viper V3 Pro」をベースに、筐体やワイヤレスドングルが2号機仕様となった特別モデルだ。

「Viper V3 Pro」コラボのパッケージ

ビビッドな赤色の「Viper V3 Pro」

マウス本体はビビッドな赤色で、エヴァ2号機のロゴが目立つデザインだ。また、右クリックボタンには2号機の姿、左クリックボタンにはオレンジ色のRazerロゴがプリントされており、非常にカッコいい。

エヴァ2号機ロゴがカッコいい

右クリックボタンには2号機の姿をプリント

左クリックボタンのRazerロゴはオレンジ色になっている

そして今回のRazerと「エヴァンゲリオン」コラボの中で、最もオリジナリティに溢れているのが「Viper V3 Pro」のワイヤレスドングル。なんと専用ケースと付属パーツが付属しており、2号機のエントリープラグ挿入口を再現している。机に置いておくだけで気分が最高潮になる特別仕様だ。

ドングル自体は「Razer HyperPollingワイヤレスドングル」と同じ仕様なのだが、赤色にカスタマイズされており、コラボモデルでしか入手できないカラーリングとなっている。

「Viper V3 Pro」のドングル。スペックは「Razer HyperPollingワイヤレスドングル」と同じだが、赤色へとカスタム

そしてドングルを飾りつけるキット。ドングル本体、専用ケース、エントリープラグ、デカールで構成されている

エントリープラグには「デカールA」を貼り付け

専用ケースには「デカールB」を貼り付ける

全てを合体させた姿がこちら

2号機のエントリープラグ挿入口を再現している

非常に映えるワイヤレスドングルだ

なお、専用ケースはパッケージの蓋側に収納されている。この箱もエヴァ仕様でカッコいい

スペックは「Viper V3 Pro」と同じで、左右のクリックボタンに「第3世代Razerオプティカルマウススイッチ」を搭載し、センサーは「第2世代 Razer Focus Pro 35K」を備える。形状は左右対称タイプで、左側にのみカスタム可能なボタンを2つ搭載している。接続方法は、HyperSpeedワイヤレスまたはUSB有線となっている。

また、最大加速70G、最大速度750IPS、最大ポーリングレート8,000Hzと一線級の性能で、重量も53gと非常に軽量だ。付属品は、先述の「Razer HyperPollingワイヤレスドングル」とエントリープラグ装飾キットのほか、USBケーブルとグリップテープ、そしてコラボステッカーが付属する。

左側にカスタム可能なボタンを2つ搭載

接続端子はUSB Type-C

設置面には大型のソールが装備されている

付属品はドングルや装飾キットのほか、USBケーブル、グリップテープ、説明書、コラボステッカーが同梱される

特大サイズに2号機ロゴが映える！ マウスパッド「Gigantus V2 XXL」をチェック

【「Viper V3 Pro EVANGELION (EVA-02) Edition」のスペック】形状：左右対称タイプセンサー：第2世代 Razer Focus Pro 35Kセンサー解像度：35,000DPI対スピード性能：750IPS最大加速度：70Gポーリングレート：最大8,000Hzボタン数：6個スイッチタイプ：第3世代 Razerオプティカルマウススイッチマウスソール：100% PTFE接続方法：Razer HyperSpeed ワイヤレス（2.4GHz）／USB有線バッテリー持続時間：最大95時間（ポーリングレート1,000Hz時）サイズ：127.1×63.9×39.9mm、54g

【Gigantus V2 XXL - EVANGELION (EVA-02) Edition】

3月26日 発売予定

価格：7,290円

4つ目に紹介するのは、ゲーミングマウスパッドの「Gigantus V2 XXL - EVANGELION (EVA-02) Edition」だ。こちらは「Gigantus V2」のXXLサイズをベースに、2号機の姿や「戦闘形態に移行」といったエヴァらしいデザインが施されている。幅940mm × 奥行410mmの特大サイズで、2号機ロゴが映えるマウスパッドだ。

「Gigantus V2 XXL」コラボモデルのパッケージ

真っ赤なカラーリングが映えるマウスパッドだ

中央には2号機の姿をプリント

右上にはエヴァフォントで「第3新東京市 戦闘形態に移行」と書かれている

こちらもRazerロゴはオレンジ色にチェンジ

左下には大きな2号機ロゴが配置されている

表面はサラサラとしており、今回の「Viper V3 Pro」コラボモデルと組み合わせることで、引っかかりのないスムーズなマウスフリックが可能だ。また、厚さは4mmでクッション性があるほか、底面はラバーベースで滑りにくくなっている。なお、こちらのマウスパッドにもコラボステッカーが付属しているので、財布の都合でコラボモデルを多く確保できない場合でも安心だ。

表面はサラサラとしており「Viper V3 Pro」と組み合わせてスムーズなマウスフリックができる

厚みは4mmでクッション性抜群

底面はラバーベースで滑りにくい

マウスパッドにもステッカーが付属しているのは嬉しいポイントだ

2号機の刺繍がカッコいい！ ゲーミングチェア「Iskur V2 X」も登場

【Iskur V2 X EVANGELION (EVA-02) Edition】

5月12日 発売予定

価格：69,960円

最後はゲーミングチェアの「Iskur V2 X EVANGELION (EVA-02) Edition」。こちらは「Iskur V2 X」をベースに、2号機を彷彿とさせるカラーリングに加え、背もたれに「EVA-02」と書かれているほか、背面には2号機の刺繍を施した特別モデルとなっている。

本製品のみ5月12日発売予定となっており、今回は手配の関係で撮り下ろし画像をお届けできない。家電量販店でサンプルを確認したり、購入してぜひ自分の目で確かめてみてほしい。

2号機仕様となったゲーミングチェア「Iskur V2 X」

「EVANGELION」の文字やロンギヌスの槍が目を惹く

背面には2号機の刺繍を施している。とてもカッコいいデザインだ

「2号機コレクション」は既に予約受付開始！ 今後のコラボモデルにも期待

ここまでRazer「EVANGELION (EVA-02) Edition」のフォトレポートをお届けしてきた。赤く塗り替えられたアスカ仕様のゲーミングデバイスは、エヴァファンやアスカファンにとことん刺さるデザインで、コンプリートしたくなるコレクションに仕上がっていた。この中でも筆者としては、やはり特別仕様のドングルが付属する「Viper V3 Pro」がイチオシだ。

今回紹介した商品は既に予約受付を開始しており、家電量販店やPCショップ、オンラインショップなどで販売予定。どちらもアニバーサリーイヤーを迎えている「エヴァンゲリオン」シリーズとRazerだが、今回のコラボレーションを機に初号機や零号機コレクションの登場にも期待したい。

(C)khara

(C) 2026 Razer Inc. All rights reserved.

