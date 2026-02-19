「どうりで厳しいと思った」と感じた人は少なくないはずだ。神奈川県警の第2交通機動隊が“小田厚（おだあつ）”こと小田原厚木道路の交通違反の取り締まりで大規模な不正を行っていたことが発覚したのだ。

＊＊＊

小田厚とは神奈川県小田原市と東名高速の厚木インターチェンジをつなぐ高架の4車線道路で、中日本高速道路（NEXCO中日本）が管理する自動車専用の有料道路だ。厚木インターから乗り換えた人は高速道路が続いていると思うかもしれない。しかし、制限速度が時速70キロのため、白バイや覆面パトカーによる格好の取り締まり場所として有名だった。そんな小田厚で警察の不正である。

2月14日付の読売新聞によると、神奈川県警は第2交通機動隊の第2中隊・第4小隊に所属する警官らが2022年から24年にかけて行った交通違反の取り締まりに疑義が生じたとして、約2700件の違反を取り消した。違反点数の取り消しや3000万円超とみられる交通反則金の返還手続きも進めるという。

SNSにはこんな声が上がっている。

《小田厚で笑った、あの道多いって聞いてたけどそういうことだったんかな》

《小田厚は、神奈川県警の狩場だからねぇ。左車線を、制限速度＋10kmで走るのが安全安心だし、バックミラーやサイドミラーをたまにチェックして、怪しいクラウンやインプレッサーや白色のCB1300とかがいないか、目を光らせながら運転するとこだよ》

《長らく西湘民から恐れられていた小田厚の厳しい取り締まりもこれで終わりか 神奈川県警は反省しろよ》

かつて小田厚で捕まったことがあるというライダーは悔しげに言う。

「大磯パーキングエリアの出口に白バイが待機していたようなんだけど、バックミラーの死角に隠れていて見えなかった。サイレンが鳴った時にはもう遅かった……」

ちなみに、このライダー氏は時速70キロオーバーの“赤キップ”だったそうなので論外である。けれども、小田厚は自動車専用道でありながらパーキングエリアまである。なぜ高速道路のような一般道ができたのだろう。社会部記者は言う。

「小田厚の建設を進めたのは、自民党の衆議院議員で元デジタル大臣の河野太郎氏の祖父・河野一郎氏でした。1962年、池田勇人内閣の建設大臣（現・国土交通大臣）に就任した河野氏は、東京五輪に向けた道路整備に辣腕を振るいました。その一方で、東名高速のルートを地元の小田原に通そうとしていたようです」

当時、日本道路公団の副総裁だった富樫凱一氏は、後にこう語っている。日本道路協会が1997年に発行した「日本道路公団五十年史」から引用する。

富樫：難しいことをいわれたな。（中略）高速のルートの問題で、河野さんは自分の方へ持ってきたかったけれども、僕の方は、それでは道路の形として意味がなくなると考えて、承知しなかったわけです。

言うまでもないが、東名高速は小田原ではなく御殿場を通るルートとなった。この一件で河野氏の不興を買った富樫氏は道路公団副総裁のポストを降りることになったが、それでも河野氏は諦めなかった。

《河野建設相は七日の閣議のあと、院内で池田首相、田中蔵相と会い、「最近しばしばマヒ状態を呈している東海道の交通緩和の具体策として、都心から、湘南地方を避け、東海道へ抜ける新しいバイパス（自動車道路）を建設する必要がある」と延べ、池田首相の了解を得た。建設相は直ちに事務当局に対し、この新自動車道路計画を実施に移すよう指示した》（朝日新聞：1962年8月7日）

記事のタイトルには「東海道新バイパス」とあるが、“交通緩和の具体策”として生まれたのが小田厚だったのだ。だが、時を同じくしてこんな記事もある。

キップを切りたがる警官

《「交通キップ」本決り 違反処理をスピードアップ 一都九市で来年から》（朝日新聞：1962年8月21日）

この時、対象地域に神奈川県は含まれていなかったが、ここから現在に至る“交通違反キップ”がスタートしたのだ。

今回の神奈川県警の不正は、取り締まりを受けた人が県警に相談したことから発覚した。車間距離不保持でキップを切られたが、現場で指摘された車間距離は15メートルだったにもかかわらず、自宅に届いた書類には5メートルと記載されていたというのだ。内部調査を進めると、スピード違反をパトカーで追尾して取り締まる際、実際に追尾した距離が違反キップに記載された距離よりも短いなど次々と不適切な取り締まりが発覚した。

さらに、違反者が反則金を支払わない場合、担当した警官は実況見分をして書類を作成する必要があるが、不正を行っていた第2交通機動隊の巡査部長は現場に行かないことが常態化していた。彼は「図面があるから証書は作れる」などと言っていたという。

“違反処理をスピードアップ”した結果、2年間で2700件ものでっちあげに繋がったわけだ。だから、違反キップは“警官のノルマ”とまで言われるのだ。前出の社会部記者は言う。

「実際のところ、国庫に振り込まれた反則金は、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付されます。警官のボーナスになるなんてこともありませんから、ノルマというものはないはずです。ただ、小田厚に限らず『一時停止していなかった』と難癖をつけるようにキップを切る警官も少なくないので恨み節も出てくるのでしょう」

小田厚に速度超過の車両が多いというのなら、覆面などではなく堂々とパトランプを点けたパトカーを走らせるだけで違反は減らせるはずだ。一方で、車どころか人っ子ひとりいない田舎の交差点に潜んで、一時停止違反を待ち伏せているパトカーだっている。警察庁は「違反者と向き合い『交通事故ゼロ』を目指す」などと宣言しているが、闇雲にキップを切りたがるから反発心も生まれ、ドライバーからは“ノルマ”などと言われるのだ。

「今回、第2交通機動隊で不正を繰り返していた巡査部長らは、虚偽有印公文書作成・同行使の容疑で横浜地検に書類送検されるそうです。神奈川県警は反則金の還付はもちろん、違反の取り消し、免許の区分が変更になってしまった人に対しては元に戻すことも行うそうです。非常に手間がかかるわけで、これをきっかけに取り締まり方も変わるといいのですが……」（社会部記者）

