カーリング女子日本代表フォルティウスの吉村紗也香（34）に、北海道・常呂小時代からの友人で元チームメートの石垣真央（34＝グランディール）が19日までにスポニチの取材に応じ、エールを送った。日本は1次リーグ敗退が決まっており、19日に最終戦となる中国戦を戦う。（取材・構成 福永 稔彦 中村 文香）

女子カーリングチームのグランディールに所属する石垣にとって、吉村は小学時代からの幼なじみ。常呂中でチームメートとなり、常呂高、札幌国際大で一緒に戦ってきた。

「吉村選手は頼りがいのあるスキップです。私がチームに入った時から彼女がずっとスキップだったので、それ以外のポジションをしているところを想像できないくらい。口数は凄く多いというタイプではないけれど、プレーで引っ張っていくような頼りがいのある選手でした」

同じアイスで腕を磨いてきたからこそ、吉村の努力の軌跡が分かる。石垣は、弱音を吐かずに黙々と練習を重ねる姿を見てきた。

「勝つためには凄くストイックで。自分が納得の行くまで投げていましたし、凄く負けず嫌いだったと感じています。2部練や3部練もしてきましたけど、吉村選手は泣き言も言わず、淡々とやるべきことをやっていました。笑い上戸な一面があるんですけど、一方でカーリングをしているときは厳しい一面を見せる。そのギャップも魅力だなと思います」

石垣自身は常呂高時代の09年にバンクーバー五輪、札幌国際大時代の13年にはソチ五輪の代表決定戦に吉村とともに出場も敗退。その後、チーム富士急などを経て現在は東京を拠点とするグランディールに所属している。吉村のカーラーとしての強さは何か。

「ショットはなんでも上手ですけど、とても難しいロングテイクやランバック、そういった技術力を要求されるような場面を打開できるパワーがある。大学時代のアジア選手権でも、吉村選手がランバックを最後に決めて優勝することができました」

吉村にとって、5度目の挑戦でたどり着いた五輪の舞台。しかし、初日2連敗から本来の力を発揮し切れずに苦戦が続き、1次リーグを突破できなかった。石垣は、吉村の悔しさを慮った上で、メッセージを送った。

「私たちの年代で第一線で走り続けている人は、もう本当に少なくなってきた。そういう中で、吉村選手が出産を終えてお母さんになっても、プレーヤーとして第一線で活躍し続ける姿は本当にうれしく思うし、元チームメートとして誇らしく思います」

そして続けた。

「紗也にはオリンピックが楽しかったと思えるように、プレーして欲しい」