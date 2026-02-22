フィギュアスケート・エキシビションミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。最初に登場したのは、地元イタリア出身のゲストスケーター、カロリーナ・コストナーさん。優雅なスケーティングで場内を大いに沸かせたが、五輪公式SNSが投稿した12年前との比較写真が話題を呼んでいる。輝きは変わらなかった。コストナーさんは、大歓声を浴びながら白と黒の渦巻き模様の