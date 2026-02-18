タレントの小森純が、自分と同世代でありながら既に「おばあちゃん」になった女性の家庭を訪れ、その驚きの家族構成と早熟な末っ子の姿に驚愕の声を上げた。

【映像】38歳おばあちゃんになった美女&早熟な小3末っ子の顔

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組内の「30代のおばあちゃん」を調査する企画で、リポーターの小森は大阪府吹田市を訪れた。そこで出会ったのが、38歳でおばあちゃんになったえりなさんである。えりなさんは現在5人姉妹の母でもあり、20歳の長女、18歳の次女、17歳の三女、15歳の四女、そして小学3年生の五女までが揃う大家族を女手一つで育て上げてきた。

撮影現場に集まった家族と対面した小森は、その人数の多さと若々しさに混乱。特に驚いたのが、末っ子で9歳の五女・あにかちゃんの姿だった。まだ小学3年生という幼さながら、大人顔負けのお洒落を楽しんでいる様子に、小森は「3年生！？もうネイルとかしちゃってるよ。可愛い！」と、その早熟なビジュアルに目を丸くした。