お金を増やす方法として注目されている“ポイ活”。手軽に始められるのがメリットですが、いざ始めてみると「思うように貯まない…」なんてことも。そこで今回は、これまでにポイ活で1000万円以上も貯めたという達人・もずびさん（3児の母）に密着。ながらや隙間時間でポイントをゲットできるワザを紹介します。

第3子出産をきっかけに「ポイ活」に夢中！

3人目の妊娠で退職したことをきっかけに、「家計のたしになることを家で」とポイ活を始めたもずびさん。最初にハマったのは“ウエル活”でした。

【写真】運用中のポイントは約25万pt！

「1万ポイントで1万5000円分の商品が買え、割引やキャンペーンと組み合わせればさらにお得になる仕組みに衝撃を受けた」といいます。

いまではポイ活は生活の一部。ポイントサイトを中心に、案件利用や隙間時間の“コツコツ型”も取り入れながら、着実にポイントを積み上げています。

1：ポイントがもらえる覆面調査は超おトク！友達と豪華なランチも

飲食店や美容院などで食事やサービスを受け、アンケートに答えるとポイント付与。

「ポイント還元率は30％〜80％、キャンペーンで100％のときも。豪華なランチも、実質半額以下で食べられます」

2：毎月20日は「ウエル活」で日用品を買いだめ

毎月20日の“ウエル活”はポイ活で最大のイベント。

「1ポイント＝1.5円になるので、実質33％割引。メーカーの割引やスタンプラリーなども組み合わせてムダなく買えるように、メモでシミュレーションしてから出かけます」

3：夕飯の買い物がてらスーパーでチェックインして稼ぐ

スーパーなど指定の場所で、「楽天チェック」のアプリを開くと1〜10ポイントゲット。

「買い物のついでにできます」

4：夜のまったり自分時間もくつろぎながらポイントゲット

TikTokの指定の動画を見るとポイントが貯まる「TikTok Lite」。

「最初に登録しておくと、1分見るたびポイントが加算されます」

5：貯まったポイントは…ポイント運用に回して使うまで放置で増やす！

貯めたポイントは使うときまでポイント運用で増額。

「放置していたらいつの間にか少しずつ増えていました。こまめなチェックも不要です」

暮らしに取り入れやすいポイ活は主婦の味方！ ぜひやってみて！