NCT DREAMジェミン、ソロで来日 全編日本語でトーク「僕達のお姫様と王子様」にメッセージ【Lee 101】
【モデルプレス＝2026/02/18】NCT DREAM（エヌシーティードリーム）のJAEMIN（ジェミン）が2月18日、都内で行われたジーンズブランド「Lee」による「Lee 101 101周年 -Past＆Future-RECEPTION PARTY 」、「NCT JAEMIN Lee APACブランドアンバサダー就任発表会」に出席。イベントを盛り上げた。
【写真】NCT DREAMジェミン、ソロで来日
「Lee」の新たなアジアブランドアンバサダーとしてジェミンが就任。今回のイベントはジェミンのアンバサダー就任後、公の場に登場する記念すべきステージとなり、デニムのセットアップをクールに着こなして登場した。
ジェミンは、登場するやいなや両手を広げ、コーディネートを隅々まで見せるよう回転するなど、記者に向けてたっぷりサービス。トークは全編日本語で行われ「Lee 101の101周年を皆さんとお祝いすることができて本当に嬉しいです」と笑顔を見せ、「ジーンズは愛用しているし、デニムは僕のスタイルを引き出せるところがいいと思いますが、こうして僕が大好きはLeeのアンバサダーに選ばれたことは嬉しいです」と親指を立てて喜んだ。
ジェミンが一番大切にしていることを問われると「やっぱり『僕』です！自分らしさを忘れないこと。長い間続けること、Lee 101のように時間を重ねながら自分だけのスタイルを大切にしていけたらと思います」と頷き、展示されているデニムについては「デニムの雰囲気や質が言葉に言い表せないほどでした。僕もデニムを大切にしながら長く着こなせるといいなと思いました！」とデニム愛を語った。
「Leeとともに個性があるスタイルを作り続けることが願いです。僕もLeeを通じてたくさんの思い出を作っていきたいと思います」とアンバサダーとして意気込むとともに「僕達のお姫様と王子様、本当にありがとうございました。そして、仕事も頑張ってください！応援してますよ」とファンに向けてのメッセージも伝えていた。
社長である俵修一氏がお揃いのセットアップで登場すると、ジェミンは「社長！社長！」と隣に呼び込み「ペアルックですか？」と可愛らしくコミュニケーション。デニムをイメージした青いバラを贈られると叫んで喜び、俵氏とのペアでのハートポーズを作ろうと指導する場面もあった。
記者に向けたフォトセッションタイムではNCT DREAM定番のポーズ「キュー」のリクエストに続けて対応するなど、細やかにサービス。最後には捌けるギリギリで「気を付けて帰ってください〜！」と報道陣に呼びかけるなど労いながら、発表会を後にした。（modelpress編集部）
