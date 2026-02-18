¤Ä¤¤¤Ë½¬¶áÊ¿¤Î½ª¤ï¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¤¬¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÌ¾Á°¤òŽ¢½¬¶á"¸Ã"Ž£¤È¸í¿¢¤·¤¿ÇØ·Ê
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜºêÀµ¹°¡ØÃÏ¹ö¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ËÅÜ¤ê¶¸¤¦¥ï¥±
ÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï·³»ö¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æ°¤¯¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ¹ñÀ¯¼£¤ÎËÜ¼Á¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤ò¸½ºß¤ÎÊ¿ÏÂ¹û(¤Ü)¤±¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢ÃÂÀ¸°Ê¸å¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÎäÀï¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
²¿»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¡¢·ý¤òµó¤²¤Æ¤Ö¤Ã¤¿¤¿¤¯¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡£ÎòÂåÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ÏÃæ¹ñ¤ËÇÒìî(¤Ï¤¤¤)¤·¤ÆÄ«¹×¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤ËÃæ¹ñ¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤é¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¾¡×¤È¤¤¤¦¶¼¤·¤òÊ¿Á³¤ÈÙû¤Í¤Î¤±¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤À¤È½÷ÀºËÁê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ÄÄë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¡ØÏÁ²¦¤ÎÀÝÀ¯¡Ù¤´¤È¤¡×¤¬¼ç½¾´Ø·¸¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¿Þ¼°¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Îò»Ë´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÃæ¹ñ¤Î²£Ë½¤µ¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿ÆüËÜ¹¶·â¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£½¬¶áÊ¿¤Î¼þ°Ï¤ÇÀ¸¤¸¤ë°ÛÊÑ
¤¢¤¿¤«¤âÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤¬¸¯ç¡»È¤Ø»ý¤¿¤»¤¿½ñ´Ê¤Ë¡ÖÆüË×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÎÅ·»Ò¤Ø¡×¤Èµï¾æ¹â¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ç¡¤ÎßìÄë(¤è¤¦¤À¤¤)¤¬¹â¶çÎï(¤³¤¦¤¯¤ê)¤È¤ÎÀïÁè¤ËÏ¢ÇÔ¤·¡¢À¯¼£¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë·ä¤òÆÍ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê¾ðÀªÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¹ó»÷¤¹¤ë¡£
¡Ö½¬¶áÊ¿¤Ïº£¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤ò¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¾¸°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¨¤¿¡£¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤È¾ðÊó¤Î¸ò´¹¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Î¸À¤¦¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡ÖÂæÏÑ¡×¤È¡ÖÎò»ËÇ§¼±¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡Ö¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²¦µ£³°Áê¤Ï½¬¶áÊ¿¤Î´é¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿¡£ÂÐ³°Åª¤Ë¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¤¡¢Ãæ¹ñÆâÉô¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤Þ¤º¤¤»öÂÖ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤Ï·ÐºÑÉÔ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Î»´¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î»´¾õ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡£ÂèÆó¤Ï¶¦»ºÅÞ¤ÎÀëÅÁµ¡´Ø¤¬½¬¤ò¤«¤é¤«¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ø¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ù¤Ï¡Ö½¬¶áÊ¿¡×¤ò¡Ö½¬¶á¸Ã¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¸í¿¢¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡ÖºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡×¤ò¡ÖºÇ¸å¤Î»ØÆ³¼Ô¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡Ö½¬¶áÊ¿¤¬È¯É½¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¯¤Ù¤²Õ½ê¤ò¡ÖÈ¯¶¸¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡Ø¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ù¤òËèÆü¡Ö°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡£
¢£±ø¿¦¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½
2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»ÍÃæÁ´²ñ¤Ç¡¢·ü°Æ¤À¤Ã¤¿Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î3Ì¾¤Î·ç°÷¤¬Êä½¼¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¢¾£Ì±(¤Á¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¤ß¤ó)¤ÎÉû¼çÇ¤¾º³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
½¬¶áÊ¿¤ÏÊ¡·úÈ¶¤Î·³¿Í¤¿¤Á¤òÈ´Å§¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î8Ì¾¤òÃæ±û°Ñ°÷¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£Èà¤é¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿Ê¡·úÈ¶¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÉÄ²Ú(¤Ó¤ç¤¦¤«)¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¡·úÈ¶¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆîµþ·³¶è¤Î´´Éô¤é¤¬ÌÌ½¾Ê¢ÇØ(¤á¤ó¤¸¤å¤¦¤Õ¤¯¤Ï¤¤)¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿½¬¶áÊ¿¤ÏÁ°¹ñËÉÁê¤ÎÍû¾°Ê¡¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¹ñËÉÁê¤Îò²Ë±ÏÂ¤â¼ºµÓ¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤é°ì·²¤ÎÃéÀ¿ÁÈ¤Î½ÍÀµ¤ÏÌÓÂôÅì¤¬¡ÖÊþÍ§¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¤È»ØÌ¾¤·¤¿ÎÓÉ·(¤ê¤ó¤Ô¤ç¤¦)¤Î½ÍÀµ¤ò×Ç×Ê(¤Û¤¦¤Õ¤Ä)¤È¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î½ÅÂç»ö·ï¤Ê¤Î¤À¡£
Ê¡·úÈ¶¡ÊÆîµþ·³¶è¤ÏÂæÏÑ¹¶·âÃ´Åö¡£Ê¡·úÈ¶¤È¤Ï¹¤¯½¬¶áÊ¿¤ÎÊ¡·ú¾Ê»þÂå¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤ò»Ø¤¹¡Ë¤ò°ìÀÆ¤Ë¼ºµÓ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ö½ÅÂç¤ÊÅÞµ¬°ãÈ¿¡×¡Ö±ø¿¦¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤Ï¥ª¥«¥·¥¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö±ø¿¦¤ÏÃæ¹ñ»ÍÀéÇ¯¤ÎÊ¸²½¡×¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¿Éô²¼¤ò±ø¿¦¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¼ºµÓ¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¸Õ¶ÓÞ¹¤ÎÉÔ¶ø
¤â¤¦¾¯¤·²áµî¤ËÁÌ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
½¬¶áÊ¿¤¬È¿ÉåÇÔ¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¤Æ¡ÖÀ¯Å¨¡×¤Î½ÍÀµ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹¾ÂôÌ±(¤³¤¦¤¿¤¯¤ß¤ó)±¡À¯»þÂå¤Î¸Õ¶ÓÞ¹(¤³¤¤ó¤È¤¦)È¶¤ò·÷³°¤ØÄÉ¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸Õ¶ÓÞ¹¤Î10Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀù¤¸µÍ¤á¤Æ¸À¤¨¤Ð¡Ö¹¾ÂôÌ±±¡À¯¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·³¤â¹¾ÂôÌ±¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿·³¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¸Õ¶ÓÞ¹¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Ï·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¼Â¸¢¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¸Õ¶ÓÞ¹¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¯·³È¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·³¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶¦»ºÅÞ¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦µìÂÖ°ÍÁ³¤Î·³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹ñ·³¡×¤È¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ëµÄÏÀ¤â·³ÏÀµÒ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¹ñ²È¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¤·³¤Ï»ä·³¤È¤Ê¤ê¡¢·³È¶²½¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏêÏÀ¤³®(¤¨¤ó¤»¤¤¤¬¤¤)¡¢Ä¥ºîðÃ(¤Á¤ç¤¦¤µ¤¯¤ê¤ó)¡¢ïå(¤¨¤ó)¼â»³(¤·¤ã¤¯¤¶¤ó)¤ò¤ß¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
¹¾ÂôÌ±¤«¤é¸Õ¶ÓÞ¹»þÂå¤Ë·³»ö°Ñ¤Ë·¯Î×¤·¤¿¤Î¤Ï½ùºÍ¸ü(¤¸¤ç¤µ¤¤¤³¤¦)¤È³ÔÇìÍº(¤«¤¯¤Ï¤¯¤æ¤¦)¤À¤Ã¤¿¡£¹¾ÂôÌ±¤Ï¡¢ûý¾®Ê¿¤ËÕ»¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò´ð¼´¤Ë¤»¤Ã¤»¤È¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢·³¿Í¤òÉåÇÔ¤µ¤»¤ÆäÆÍí(¤í¤¦¤é¤¯)¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹©ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÌ©Í¢Á¥¸î±Ò¡×¤òÉû¶È¤Ë¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·³
¹¾ÂôÌ±¤Ï¡ÖÅÞ¤Î»ØÆ³¼Ô¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¡£¹¾ÂôÌ±¤ÏÏÅÏ¨¤Î¹¥¤¤Ê¡¢¸¢ÎÏ»Ö¸þ¤ÈÇÒ¶â¼çµÁ¤Î´±Î½¤òÅÐÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£¹¾ÂôÌ±¤Î»þÂå¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÏÉåÇÔ¤È°¦¿Í¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¹¥¿§ÇÒ¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±Âç³Ø´íµ¡´ÉÍý¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×2012Ç¯¤ÎÄ´ºº¡Ê¡Ö´±Î½¥¤¥á¡¼¥¸´íµ¡Êó¹ð½ñ¡×¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±ø¿¦´±Î½¤Î95¡ó¤Ë°¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¹¾ÂôÌ±¼«¿È¤Ë¤â°¦¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢ÍÌ¾²Î¼ê¤ÎÁ×ÁÄ±Ñ¤¬¤½¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½ùºÍ¸ü¤È³ÔÇìÍº¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀøºßÅª¤ÊÀ¯Å¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄÉ¤¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£
2015Ç¯4·î¡¢·³À©ÉþÁÈ¤ÎºÇ¹â°Ì¤ò¤Ä¤È¤á¤¿³ÔÇìÍº¡¦Á°Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¡¢±ø¿¦¤Îµ¿¤¤¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë³Ô¤ÎÂ©»Ò¡¢³ÔÀµ¹Ý¡¦Þ¶¹¾¾Ê·³¶èÉûÀ¯¼£°Ñ°÷¡Ê¾¯¾¡Ë¤ò¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï¤·¡¢Àµ¹ÝÉ×¿Í¤Î¸âË§Ë§¤â¹´Â«¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤¬·³»ö°ÑÉû¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Â¿³Û¤ÎÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾º¿Ê¤ä·³ÍÑÃÏ¤ÎÌ±´ÖÅ¾Çä¤Ê¤É¤ÇÊØµ¹¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿·³¤ÎÉåÇÔ¤Ï¹¾ÂôÌ±¤¬·³¤ÎÉû¶È¤òÌÛÇ§¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾©Îå¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌ©Í¢Á¥¤ò³¤·³´ÏÄú¤¬¸î±Ò¤·¡¢ÀÇ´Ø¤âÇã¼ý¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í(¤ß¤¾¤¦)¤Î¡ÖÖüÌç(¤¢¤â¤¤)»ö·ï¡×¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¢£½¬¶áÊ¿¡Ö±ø¿¦½ÍÀ¶¡×¤Î¼ÂÂÖ
¤Þ¤¿¡¢¹¾ÂôÌ±¤Ï·³¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¾å¾¼Îá¤òÍðÈ¯¤·¤Æ¡¢·³¤Î´¿¿´¤ò¥«¥Í¤ÇÇã¤Ã¤¿¡£¹¾ÂôÌ±»þÂå¤Î¾å¾¤Ï¼Â¤Ë62Ì¾¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤Î¥Ý¥¹¥È³ÍÆÀÁê¾ì¤Ï1²¯±ß¤È¤â±½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¤¸»þ´ü¤Ë·³»ö°ÑÉû¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿½ùºÍ¸ü¤Ï2014Ç¯¤ËÅÞÀÒ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¡¢2025Ç¯3·î¤ËËÌµþ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ç¸ø°Â·Ï¤òµí¼ª(¤®¤å¤¦¤¸)¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼þ±Ê¹¯(¤·¤å¤¦¤¨¤¤¤³¤¦)¤ò¹´Â«¤·¡¢±ø¿¦¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£¿ØÆ¬»Ø´ø¤Ï²¦´ô»³(¤ª¤¦¤¤¶¤ó)¤¬¤È¤Ã¤¿¡£²¦´ô»³¤Ï±ø¿¦ÄÉÊü¤ËíåÏÓ(¤é¤Ä¤ï¤ó)¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÍÀµ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï½¬¶áÊ¿¤ÎÀ¯Å¨¤ÎÇÉÈ¶¤À¤±¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²¹²ÈÊõ°ì²È¤â¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï²¦´ô»³¤ÎÅ¦È¯³èÆ°¤Ë¹ñÌ±¤Ï³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ²¦´ô»³°ìÂ²¤Î³¤Æî½¸ÃÄ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»º¾µ½¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤Î¹ñ²È¼çÀÊ½¢Ç¤Á°¤ËºÇÂç¤ÎÀ¯Å¨¤È¤µ¤ì¤¿Çöô¦Íè(¤Ï¤¯¤¤é¤¤)¤Ï¡¢É×¿Í¤Î±Ñ¹ñ¿Í»¦³²»ö·ï¤ËÏ¢ºÂ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¼ºµÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÇö¤È¼þ±Ê¹¯¤Ï¿ÆÌ©¤Ê´ÖÊÁ¤È¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀìÀ©À¯¼£¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÌ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
----------
µÜºê Àµ¹°¡Ê¤ß¤ä¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë
É¾ÏÀ²È
1946Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀÐÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÃæÂà¡£¡ÖÆüËÜ³ØÀ¸¿·Ê¹¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¢»¨»ï¡ØÏ²ÒØ¡Ù´ë²è¼¼Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÇ°×²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£1982Ç¯¡¢¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»ñ¸»ÀïÁè¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏÀÃÅ¤Ø¡£30Ç¯°Ê¾å¤ËÏË¤ëåÌÌ©¤Ê¼èºà¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡¢¡Ø¾ï¼± ¥³¥â¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¼è¤êÌá¤¹ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥È½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¤È²È¹¯¡Ù¡Ê°éË²¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Æ¥¯¥Î¡¦¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÌîË¾¡Ù¡Ê¥ï¥Ã¥¯¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Î»à¤Ë¤«¤¿ »à¤Ì¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥ë¥¹¡¦¥É¥é¥´¥ó¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ø°¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ê¤É¡£Ãøºî¤Ï300ºý¶á¤¤¡£5ºý¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºî²È¤È¤·¤Æ¡ØÙÇÃ×¡Ù¡ØËÅÎ¬Åêµ¡¡Ù¡Ê¶¦¤ËÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤â¼¹É®¡£
----------
¡ÊÉ¾ÏÀ²È µÜºê Àµ¹°¡Ë