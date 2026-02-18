山中柔太朗（M!LK）＆高松アロハ（超特急）、お互いの似顔絵公開「意外と特徴捉えてる」「画伯が2人いる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）がW主演を務める映画「純愛上等！」（2月13日公開）の公式X（旧Twitter）が2月17日に更新された。名古屋舞台挨拶で描いたお互いの似顔絵が公開され、反響が寄せられている。
【写真】恋愛映画主演俳優2人「2人とも裸」お互いの似顔絵
名古屋舞台挨拶で実施された「お絵かき上等」コーナーにて、お互いの似顔絵を描き合ったという山中と高山。投稿では「山中柔太朗さんが高松アロハさんを、高松アロハさんが山中柔太朗さんを描きました！」「2人の力作をぜひご覧ください」のコメントと共に、それぞれが描いた似顔絵が公開されている。ピアスや涙袋が描かれていたり、唇の厚さが強調されたりとそれぞれの特徴がしっかり描き込まれている。
この投稿に「意外と特徴捉えてる」「個性が爆発してる」「画伯が2人いる」「何で2人とも裸なの（笑）」「力作」「画伯が2人いる」などと注目を集めている。
映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だがまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
◆山中柔太朗＆高松アロハが舞台挨拶で描いた似顔絵公開
◆山中柔太朗＆高松アロハの似顔絵に反響
