「サッカーをやめようと考えていた」田中パウロ淳一が、日本一“バズる”Jリーガーになるまで
―［インタビュー連載『エッジな人々』］―
ぶどう園や畑に囲まれた、山のなかにあるスタジアムに5000人のサポーターを集める男がいる。Jリーグでも異例の黒いユニフォームの背中に輝く、77番。田中パウロ淳一だ。取材では“何でもやる”神対応。制服姿、決めポーズ、何でもござれ。今、最も注目されるJリーガーの素顔に迫った。
◆日本一“バズる”Jリーガー
’25年、栃木シティのJ3初挑戦・初優勝。その原動力となったのが、田中パウロ淳一だ。SNSでの存在感は、もはや日本代表クラスに引けを取らない。（※1）YouTubeやTikTokでは女子高生の制服姿でボールを蹴り、“サッカー初心者キャラ”を演じながら超絶テクニックを披露する。3部リーグの選手でありながら“Jリーグ一バズった男”として脚光を浴びる存在となった。しかし、彼は地域リーグ（アマチュア）まで落ち、Jリーガーの肩書を失った過去を持っている。自らを「イロモノJリーガー」と称しながらも、プレーの結果でも周囲の評価を得てきたこの男はいったい何者なのか──。
──昨季は「TikTok Awards Japan 2025」のスポーツクリエイターオブジイヤーにノミネートされるなどSNSで話題になっただけでなく、ピッチでも全38試合に先発出場。11ゴールはチームトップ、14アシストはリーグ最多。キャリアハイの結果を残し、J3のベストイレブンのほか、JPFA（日本プロサッカー選手会）によるJ3のMVPに選出されました。
田中：チャンスが多かったのでゴールもアシストも、もっと取れたと思います。ただチームが好調だったので、この結果は本当にたまたまです。データを見てもらってもわかるんですが、チームの中で僕は全然走っていないほうでした。優勝はチームメートが僕の分まで頑張って走ってくれたおかげです（笑）。
◆絶対にJリーグに戻ると、心に誓った地域リーグ時代
──田中選手は’23年に栃木シティへ加入。当時はまだ地域リーグ（関東1部＝J1から数えて5部相当）でしたが、そこから（※2）3年連続での昇格は、ある意味で快挙です。
田中：’22年に松本山雅を契約満了になり加入したのですが、当時は正直、ここまでうまくいくとは思っていませんでした。だって、ここに来るまで栃木シティのことはまったく知らなかったですし、試合だって一度も見たことがなかったですから。でも、来た瞬間に「このクラブならまた上に行けるかもしれない……」という雰囲気を感じたんです。地域リーグで戦っていながら天然芝の専用練習場があり、選手も言い方は悪いですが、どこか欲にまみれていた。下部リーグの選手って、少しうまくいかないとすぐに自信を失ってしまうようなところが多い。でも、このチームはミスをしても普通にご飯を食べていましたから（笑）。いい選手も多かったですし、僕としてはみんなとまた絶対にJリーグに戻ってやるというか、戻らないとダメだと思ったんです。
──“西山ダディダディ”や“エッホエッホ”など（※3）バズるゴールパフォーマンスに注目が集まった一方で、プレーでも得意のドリブルや左足のキックが光りました。一時はサッカーをやめることも考えていたそうですが、30歳を過ぎてのブレイクの裏には何があったのですか。
田中：たとえば松本時代の’21年（J2）なんて一度もスタメン出場がなく、途中出場しても終盤の時間稼ぎ役ばかり。「こんな状態でサッカー選手をやっている意味があるのかな……」と思っていました。実際に契約が切れた時はJリーグからのオファーがなく、サッカーをやめようと考えていました。ただ、栃木シティに拾ってもらったことで気持ちを新たにできたというか。（※4）今矢監督は海外での経験が長く、ネガティブなことを指摘するよりも、ポジティブに強みを評価してくれる。もちろんサッカーでは監督の好みが強く出るのはわかりますが、僕はそれまでどちらかといえばマイナス部分ばかりを指摘されていましたから。プレーでは「守備ができない」とか、SNSにしても「できればやってほしくない」と指摘されたり。そういう意味でこのクラブとの出合いは転機になりましたね。
ぶどう園や畑に囲まれた、山のなかにあるスタジアムに5000人のサポーターを集める男がいる。Jリーグでも異例の黒いユニフォームの背中に輝く、77番。田中パウロ淳一だ。取材では“何でもやる”神対応。制服姿、決めポーズ、何でもござれ。今、最も注目されるJリーガーの素顔に迫った。
◆日本一“バズる”Jリーガー
’25年、栃木シティのJ3初挑戦・初優勝。その原動力となったのが、田中パウロ淳一だ。SNSでの存在感は、もはや日本代表クラスに引けを取らない。（※1）YouTubeやTikTokでは女子高生の制服姿でボールを蹴り、“サッカー初心者キャラ”を演じながら超絶テクニックを披露する。3部リーグの選手でありながら“Jリーグ一バズった男”として脚光を浴びる存在となった。しかし、彼は地域リーグ（アマチュア）まで落ち、Jリーガーの肩書を失った過去を持っている。自らを「イロモノJリーガー」と称しながらも、プレーの結果でも周囲の評価を得てきたこの男はいったい何者なのか──。
田中：チャンスが多かったのでゴールもアシストも、もっと取れたと思います。ただチームが好調だったので、この結果は本当にたまたまです。データを見てもらってもわかるんですが、チームの中で僕は全然走っていないほうでした。優勝はチームメートが僕の分まで頑張って走ってくれたおかげです（笑）。
◆絶対にJリーグに戻ると、心に誓った地域リーグ時代
──田中選手は’23年に栃木シティへ加入。当時はまだ地域リーグ（関東1部＝J1から数えて5部相当）でしたが、そこから（※2）3年連続での昇格は、ある意味で快挙です。
田中：’22年に松本山雅を契約満了になり加入したのですが、当時は正直、ここまでうまくいくとは思っていませんでした。だって、ここに来るまで栃木シティのことはまったく知らなかったですし、試合だって一度も見たことがなかったですから。でも、来た瞬間に「このクラブならまた上に行けるかもしれない……」という雰囲気を感じたんです。地域リーグで戦っていながら天然芝の専用練習場があり、選手も言い方は悪いですが、どこか欲にまみれていた。下部リーグの選手って、少しうまくいかないとすぐに自信を失ってしまうようなところが多い。でも、このチームはミスをしても普通にご飯を食べていましたから（笑）。いい選手も多かったですし、僕としてはみんなとまた絶対にJリーグに戻ってやるというか、戻らないとダメだと思ったんです。
──“西山ダディダディ”や“エッホエッホ”など（※3）バズるゴールパフォーマンスに注目が集まった一方で、プレーでも得意のドリブルや左足のキックが光りました。一時はサッカーをやめることも考えていたそうですが、30歳を過ぎてのブレイクの裏には何があったのですか。
田中：たとえば松本時代の’21年（J2）なんて一度もスタメン出場がなく、途中出場しても終盤の時間稼ぎ役ばかり。「こんな状態でサッカー選手をやっている意味があるのかな……」と思っていました。実際に契約が切れた時はJリーグからのオファーがなく、サッカーをやめようと考えていました。ただ、栃木シティに拾ってもらったことで気持ちを新たにできたというか。（※4）今矢監督は海外での経験が長く、ネガティブなことを指摘するよりも、ポジティブに強みを評価してくれる。もちろんサッカーでは監督の好みが強く出るのはわかりますが、僕はそれまでどちらかといえばマイナス部分ばかりを指摘されていましたから。プレーでは「守備ができない」とか、SNSにしても「できればやってほしくない」と指摘されたり。そういう意味でこのクラブとの出合いは転機になりましたね。