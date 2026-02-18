生前から死後までを一貫して支援する、個人向けの新しいライフサポートサービスとして、”生き活支援”アプリ『JAANE -じゃあね-』が、2026年2月12日（木）よりアプリ（iOS版/ Android版）提供。このアプリを提供する株式会社Zの取締役CPRO（Chief Public Relations Officer）に、モデル・俳優の高橋メアリージュンさんが就任しています。

“生き活支援”アプリ『JAANE』は、突然の事故や病気などの“もしも”に備え、あらかじめ大切な人へメッセージを残しておくことができるサービスです。人生という一つの旅（ジャーニー）の終わりに、大切な人に最期の想いを届けるサービスであることから『JAANE -じゃあね-』というサービス名称になったそう。

メッセージ機能〜もしもの時に備え、大切な人へのメッセージを登録

もしもの時、「あの人に、伝えたいことがあったのに…」そんな後悔を残さないよう、大切な人に生前にメッセージを残しておくことができる機能です。動画や音声、写真、テキストなどの形式でメッセージを残すことができ、いつでも加筆・修正が可能です。メッセージは、ユーザーの安否が一定期間確認できなかった場合に、代理人の承認を経て届けられます。

メッセージを残したい相手を考えることで「自分が誰を大切に思っているのか」を知るとともに、登録された相手にも通知が届くことで、「誰かが自分を想い大切にしてくれている」という事実が伝わります。『JAANE』は人々の愛を可視化するサービスです。

バケツリスト機能〜「人生でやってみたいこと」を共有し、一歩を踏み出す

人生でやってみたいことを登録する「バケツリスト機能」を搭載。「自分は本当は何がしたいのか」を見つめ直すきっかけとなります。

CPROの高橋メアリージュンさんよりコメントをいただきました！

Q1：『JAANE-じゃあね-』を使ってみて、どんな所が素敵で、どの様に広めていきたいと思いましたか？

JAANEには「メッセージ機能」と「バケツリスト機能」があり、どちらも人生を前向きに見つめ直すきっかけになると感じています。

メッセージ機能は、大切な人や人生の最期を想像することで、本当に大事なものに気づき、今の生き方をより豊かで優しいものに変えてくれます。

バケツリストは、やりたいことを期限付きで可視化できるため、夢が現実的になり、生きる力やワクワクにつながります。

「今」を大切にし、自分らしく後悔のない人生を送るという“生き活”の考え方を発信していくことで、この価値を広めていきたいと思います。

Q2：メアリージュンさんのバケツリストを一つ教えてください。

シロナガスクジラに会いに行くこと。

Q3：「こういう生き方をしてみたい」と感銘を受けた本や映画はありますか？

ティンガティンガアーティストのShogenさんと、ひすいこうたろうさんがお二人で書かれている「今日誰のために生きる？」という本から強く感銘を受けました。「今」に目を向け、「今」を丁寧に大切に生きていく人々のお話はどのエピソードも胸が打たれ、私もそのように生きたいなと影響を受けています。

“生き活支援”アプリ『JAANE -じゃあね-』概要

■アプリ名：『JAANE』

■利用料金：無料

■ダウンロード方法： iOSアプリ版：App Store（iPhone）配信

Androidアプリ版：GooglePlay配信

■対象機種： Android（Android OS ver.7 以降）

■サービス一般開始日：2026年2月12日（木）

■公式サイト： https://jaane.net/