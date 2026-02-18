ベンフィカvsR・マドリー スタメン発表
[2.17 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第1戦](エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベンフィカ]
先発
GK 1 アナトリー・トルビン
DF 17 アマル・デディッチ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレデリク・アウルスネス
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 21 アンドレアス・シェルデルップ
MF 25 ジャンルカ・プレスティアーニ
MF 27 ラファ・シウバ
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
控え
GK 50 ディオゴ・フェレイラ
DF 4 アントニオ・シウバ
DF 6 アレクサンダー バー
DF 15 シドニー・カブラル
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 10 ヘオルヒー・スダコフ
MF 16 マヌ・シルバ
MF 20 リカルド リオス
FW 7 ブルマ
FW 9 フラニョ・イバノビッチ
FW 11 ドディ・ルケバキオ
FW 72 Anísio Cabral
監督
ジョゼ・モウリーニョ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 36 Joan Martínez
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ アルベロア コカ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベンフィカ]
先発
GK 1 アナトリー・トルビン
DF 17 アマル・デディッチ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレデリク・アウルスネス
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 25 ジャンルカ・プレスティアーニ
MF 27 ラファ・シウバ
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
控え
GK 50 ディオゴ・フェレイラ
DF 4 アントニオ・シウバ
DF 6 アレクサンダー バー
DF 15 シドニー・カブラル
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 10 ヘオルヒー・スダコフ
MF 16 マヌ・シルバ
MF 20 リカルド リオス
FW 7 ブルマ
FW 9 フラニョ・イバノビッチ
FW 11 ドディ・ルケバキオ
FW 72 Anísio Cabral
監督
ジョゼ・モウリーニョ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 36 Joan Martínez
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ アルベロア コカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります