ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）のTVerオリジナルストーリー『黒崎さんの一途な愛のつづき』第5話の配信がTVerにて開始され、主演を務める豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）からコメントが寄せられた。

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』は、岡田ピコの同名漫画を原作とした新感覚ラブコメディ。おにぎり店を手伝う高校生・白瀬小春（豊嶋花）と、10億円を持って突然プロポーズしてきた天才小説家・黒崎絢人（山中柔太朗）の、不器用ながらも猪突猛進な恋模様を描く。

TVerオリジナルストーリー『黒崎さんの一途な愛のつづき』では、本編ドラマでは描き切れなかった“一途な愛の裏話”やシーンの続きが展開される。現在配信中の第5話をもって完結となる。

豊嶋花（白瀬小春役）×山中柔太朗（黒崎絢人役）コメント●お互いの印象について山中：もともと「寡黙な人なのかな」と思っていたんですよ。

豊嶋：私も同じことを言おうと思っていました！（笑）。

山中：最初は気を使っていたのですが、「私、おしゃべりなんです」と聞いてからは、よくコミュニケーションを取るようになりました。僕自身、あまりしゃべるタイプではないので、ありがたかったし、撮影現場も楽しかったです。

豊嶋：私もクールな印象を持っていたのですが、とても気さくに話をしてくださいました。お芝居についてもいろいろと相談ができてやりやすかったです。

●撮影現場でのエピソード豊嶋：距離の近いシーンが多かったのですが、撮影の合間は、適度な距離感を保っていて。お互いピュアな役だった分、そのおかげで本番もリアルな表情ができたと思います。とてもありがたかったです。

山中：（豊嶋が）泣くシーンがあったときに、状況的なこともあって、1回目では泣けなかったんです。結果的に最高のお芝居で涙を流されたのですが、撮り終わった後、泣きながら「すみませんでした～！」と謝ってこられました。とてもしっかりしているなと思いましたね。

豊嶋：当日「泣けないかもしれない」と予感はしていたんですけど、案の定苦戦して……。あれは、現場の皆さんと山中さんが温かかったからこそ、乗り越えられたシーンです。

山中：いやいや、すごく難しいシーンだったと思います。「もう1回やらせてください！」と言った後の覚悟の顔がカッコよかったです。

●TVerオリジナルストーリーの見どころ山中：僕が参加していないシーンや、出演していないエピソードを観るのがとても楽しいです。特に、小春の弟である千冬（西山蓮都）と夏希（佐藤大空）の二人が主人公になる第2話が、本当にかわいかったです。

豊嶋：個人的には、どの話にも「好きポイント」があります。もちろん弟二人もかわいいんですが、第4話の「おにぎり会議」も好きです。特にお父さん（秋平／竹森千人）の表情が面白くて最高です（笑）。

山中：撮影中、みんなが「あさっておにぎり会議あるね」と話しているのを聞いたとき、「俺いないシーンだな～」と思って少し寂しかったです（笑）。それぞれキャラクターが立っているし、オリジナルストーリーならではの楽しみ方ができると思います。

●おすすめのシーン山中：お父さんの魅力が伝わる第1話です。キャラクターを存分に出せるシーンでもあったので、直接観たときは「ついに来たな」と思いました（笑）。お父さんの所作やお芝居の面白さは、映像で見ても笑っちゃいました。

豊嶋：二つあります。まずは弟たちが活躍する第2話ですね。本当にかわいくて癒やされるので、ぜひご覧いただきたいです。あとは、第1話で山中さんと私のアドリブがかぶったところです。あのシーンは皆さんから「リアルだ」と反響があった場面なんですよ。

山中：ありました（笑）。ドラマでアドリブがかぶる瞬間ってなかなかないじゃないですか。実はアドリブがかぶっていないテイクもあるのですが、あの方がリアルだし、いろいろとアドリブを試した中で選ばれたものなので、おすすめです。

豊嶋：そんなところも、オリジナルストーリーならではですよね。勢いで撮った中でのいちばんいいシーンなので、もう一度観てほしいです。（最終話については）第1～4話までコメディだったのに、第5話で急に印象が変わります。「いい締めだね～！」と感動すると思いますので、ぜひ最終話までご覧いただきたいです。

