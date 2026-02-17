この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Rocket vs Uber同じ条件で稼ぐならどっち？比較してみた結果《ウーバー・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開。フードデリバリー大手の「Uber Eats」と、高単価で注目される「Rocket now」を、同じ日時・場所・車両で2時間稼働させ、どちらが稼げるのかを検証した。



今回の検証は、YouTuberのオオハシーズ氏を迎え、同氏がUber Eats、せーけんわーるど氏がRocket nowを担当。2月某日土曜日の11時から13時までの昼ピークに、東京・上野エリアで同じレンタルバイク（ジャイロキャノピー）を使用して行われた。ボーナス（クエスト/ミッション）もほぼ同条件に設定され、純粋な稼ぎやすさを比較する企画となっている。



稼働を開始すると、Uber Eatsはすぐに注文が入り始める一方、Rocket nowは10分間も注文が入らない「無音」状態が続く。注文の「鳴り」では、Uber Eatsが圧倒的に有利かと思われた。しかし、Rocket nowは初手の注文から1,207円という高単価を記録。その後も、鳴らない時間はありながらも、中盤には2,350円という超高単価のダブル案件を獲得し、一気に売上を伸ばした。



対するUber Eatsは、コンスタントに注文が入り、6件の配達を完了。着実にクエストを達成した。



最終的に、2時間の稼働を終えて結果を集計。Uber Eatsがクエスト込みで4,703円だったのに対し、Rocket nowはミッション込みで6,398円となり、売上で約1,700円の差をつけてRocket nowが勝利した。



今回の検証から、安定して注文が入り件数を稼ぎやすいUber Eatsと、注文の波は激しいものの高単価案件で一気に売上を伸ばせるRocket nowという、それぞれのサービス特性が浮き彫りになった。フードデリバリーで稼ぐ上で、「安定性」と「一発の破壊力」のどちらを重視するか、自身の稼働スタイルを考える上で貴重なヒントとなるだろう。