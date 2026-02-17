INI 2nd写真集『Viva la vita』がメンズ写真集では異例の初版10万部スタート！発売記念インスタライブも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月24日に発売予定のINIの2作目となる写真集『Viva la vita』の初版発行部数が、メンズ写真集としては異例の10万部スタートとなることが決定した。

INIが2025年末にリリースしたシングル「THE WINTER MAGIC」はグループ最高の124.6万枚を売り上げ、ビルボードの2025年「Top Singles Sales」では年間1位に輝き、名実ともに“日本イチのグループ”となりました。そんな破竹の勢いを見せるINIが、あらたに写真集の分野においても“日本イチ”を達成する可能性が出てきた。

■セブン-イレブン広告やパネル展の開催が決定

『Viva la vita』の発売を記念したインスタライブが決定。INI公式Instagram（@official__ini）にて、発売日の2月24日18時～から配信される。

また、2月24日から3月2日までの週間、首都圏を中心に3,500店舗のセブン-イレブンに設置されているデジタルサイネージにて写真集『Viva la vita』の、ここでしか見られないスペシャルムービー広告が放映。さらに、3月1日から3月15日の期間、全国のセブン-イレブンの店内レジ画面告知にて『Viva la vita』の広告が放映される。

そして、全国のタワーレコード対象店舗、HMV＆BOOKS SHIBUYAでパネル展＆パネルプレゼントキャンペーンの実施が決定した。

また、『Viva la vita』と8thシングル「PULSE」の発売を記念して、『INI「Viva la vita」＆『PULSE』連動サイン会』の開催が決定！

『Viva la vita』を購入する際に、4月22日発売予定の「PULSE」を予約すると「連動サイン会」の応募抽選カードがプレゼントされる。

各企画の詳細は、写真集公式サイト、写真集公式Xアカウント（@INI2nd_Photo）で確認を。

■書籍情報

2026.02.24 ON SALE

『Viva la vita』

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■関連リンク

写真集『INI Viva la vita』公式サイト

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/