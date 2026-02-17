この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

発酵食の知識と活用を学べる「発酵食大学」が、「【保存版】酒粕の教科書｜健康・美容パワーとおすすめ簡単レシピを徹底解説！」と題した動画を公開。「日本酒の絞りかす」というイメージが強い酒粕だが、実は健康や美容に多大な効果をもたらす栄養素が凝縮されたスーパーフードであることを解説している。



動画ではまず、酒粕に「板粕」と「ペースト状」の2種類があることが紹介された。板粕は日本酒のもろみを絞って板状にしたもので、スーパーなどで手軽に入手できる。一方、ペースト状のものは、板粕を剥がす際に崩れたものを集めて熟成させたものであり、液体に溶けやすく食材に塗りやすいという特徴がある。



続いて、ゆりやんは酒粕の豊富な栄養価について解説した。酒粕は日本酒を絞った残りかすであるため、「麹菌や酵母などの菌体がそのまま残っている」という。これらの菌体は死菌であっても腸内細菌のエサとなり、腸内環境を整える働きをする。さらに、必須アミノ酸をバランス良く含む「アミノ酸スコア100」の良質なタンパク質源でもある。



特に注目すべきは、食物繊維のように働く難消化性成分の存在だ。消化されにくいデンプン「レジスタントスターチ」は、腸内で発酵することで「短鎖脂肪酸」を産生。この短鎖脂肪酸は、腸内を弱酸性に保って悪玉菌の活動を抑え、善玉菌が優位な環境を作り出す。また、消化されにくいタンパク質「レジスタントプロテイン」には、コレステロールの上昇を抑制する効果が期待されるという。



美容面では、コラーゲンの産生を促す「α-エチルグルコシド（α-EG）」や、肌の潤いを保つ「グルコシルセラミド」といった成分も含まれており、美肌効果も見込める。



動画の後半では、これらの栄養を手軽に摂取できるレシピとして「酒粕クリームシチュー」と「鮭ときのこのホイル焼き」を紹介。酒粕は乳製品や豆乳と相性が良く、クリーム系の料理に加えることでコクと深みが増し、初心者でも食べやすくなるとのことだ。



酒粕は、古くから日本人の食生活を支えてきた発酵食品。その栄養価の高さを再認識し、日々の食卓に少しずつ取り入れることで、健康や美容への貢献が期待できるだろう。