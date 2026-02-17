金メダル表彰式で飛び出した安定の“木原運送”にネット注目…「表彰台の真ん中で見られるとはね」「愛情にあふれている」【冬季五輪】

りくりゅうの圧巻の演技に称賛の声が多く集まっている(C)Getty Images

日本の早朝から感動の輪が拡がった。現地2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアのフリーで三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得。

【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック

フリーで世界歴代最高得点となる158.13点をたたき出し、合計を自己ベストの231.24点の大逆転で金メダルを獲得した。同種目では日本ペア史上初の快挙となった。

まさに一心同体、ショートで失敗したリフトもしっかり決め、圧巻の演技を終えると木原が男泣き、優しく頭を抱える三浦の姿があった。

また感動の金メダル獲得時の表彰式のワンシーンにも注目が集まっている。

輝かしい金メダルを授与されるときには三浦が表彰台に乗るときに木原が腰を持ち上げ台に乗せると、さらに台から降りるときにも三浦が大きく手をひろげて、ペアの木原に腰を優しく抱きかかえられながらそのまま退場するシーンがあった。