【水晶玉子の吉日カレンダー】2/17は水瓶座新月。グループ行動が開運に繋がる！

2026年2月17日は、水瓶座の新月。人気占い師・水晶玉子さんによると人間関係にうれしい変化が期待できる吉日なんだとか。

そこで、意識しておくとさらに開運につながる当日のアクションについて教えてもらいました。

2026年2月17日（火）は吉日！

グループ活動や仲間といっしょに初めてのチャレンジを

コミュニケーションの星・水瓶座で新月が起こるこの日は、人間関係に新たな風を吹かせましょう。趣味の集い、習いごとの体験レッスンなどに参加し、グループ行動を楽しんで。できれば、これまでやったことのないジャンルに挑戦すると効果的です。

ひとりより、みんなで。2月17日は思いきって、だれかと新しいことにトライしてみて！

（『オレンジページ』2025年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

@chihiro

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。