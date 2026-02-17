高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の第98回が２月18日に放送予定です。

【写真】トキと丈は驚いた表情で…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月18日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）の意向で、松野家の朝食はトーストに。

クマ（夏目透羽さん）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦。

そんなクマに丈（杉田雷麟さん）は優しく寄り添う。

ある日、トキは偶然からヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知ってしまう。

さらに司之介（岡部たかしさん）は再び怪しい人物と接近。

そんな中、松野家のあるモノが紛失する。