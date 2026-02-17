２月15日、マルセイユのフットボールダイレクター（FD）を務めている元モロッコ代表DFメハディ・ベナティアが辞任を発表した。 現役時代、ローマやユベントス、バイエルンなどでプレーしたベナティアは、25年１月よりプロキャリアをスタートさせた古巣マルセイユのFDへ就任。24年６月に監督へ就任したロベルト・デ・ゼルビと共に打倒パリSGやタイトル獲得を目指していた。 しかし、11日にそのデ・ゼルビがクラブとの双方合意の元で契約解除となり監督を退任していた。