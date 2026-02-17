¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¡¡´·¤ì¤¿Î¾Íã¤Çµ¯ÍÑ¡¡Ãæ·ø¤âÈ÷¤¨¤Ëµµ°æ¥³¡¼¥Á¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¸¶Â§¡¢Î¾Íã¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µµ°æÁ±¹Ô³°Ìî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê43¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜºê»öÁ°¹ç½ÉÂè1¥¯¡¼¥ë¤Î14Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ç¡¢³°Ìî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¯¼ãÉð¼Ô¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÎ¾Íã¤ò¼é¤ê¡¢¤è¤êÃíÎÏ¤Ç¤¤ëÂÇ·â¤ò¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¹ç½É¤Ï¡¢17Æü¤«¤éÂè2¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡À¤³¦°ì¤òÁè¤¦ÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¡¢¿¹²¼¤Î¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤âÅö¤¿¤ëµµ°æ³°Ìî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡£¡Ö¡Ê³°Ìî¡ËÁ´Éô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì±þ¡¢¥ì¥Õ¥È¡¢¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×
¡¡¿¹²¼¤Ï¸¶Â§¡¢Î¾Íã¡½¡½¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÎ®Æ°Åª¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î´ðËÜÀþ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î»öÁ°¹ç½É¤Ç¤â½éÆü¤Î14Æü¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ç±¦Íã¤ËÆþ¤ê¡¢2ÆüÌÜ¤Ïº¸Íã¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½éÆü¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤«¤é±¦Íã¡¦¶áÆ£¡¢Ãæ·ø¡¦¼þÅì¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¡£»Ä¤ë³°Ìî¼ê¤ÏÌ¤¹çÎ®¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¡£µµ°æ¥³¡¼¥Á¤Ï³°Ìî5Áª¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶áÆ£¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤â¤¢¤ë¡£»î¹ç¤Î½ªÈ×¡Ê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¡Ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡ÊÁÛÄê¤â¡Ë¤·¤Ê¤¬¤éº£¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¤À¤«¤éÃæ·øµ¯ÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¢¤ë¡£¿¹²¼¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¶¯²½¹ç½É¤«¤éÃæ·ø¤Ç¤ÎÎý½¬¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºå¿À¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤Ï¶áËÜ¤äOBÀÖÀ±·û¹»á¤«¤é»ØÆ³¤â¼õ¤±¤¿¡£º£¹ç½ÉÂè1¥¯¡¼¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÃæ¤Ë¤ÏÃæ·ø¤Ç¤âÂÇµå¤òÄÉ¤¤¡¢¡ÖÍ×Ë¾¤¬¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¥Ñ¥Ã¤È¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¼«È¯Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´ðËÜÀþ¤ÏÎ¾Íãµ¯ÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃæ·ø¤Ë²ó¤ì¤ë¡£µµ°æ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç´¿·Þ¤À¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¤Î¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É±¦Íã¤È¡¢ºòµ¨¤â25»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃ´¤Ã¤¿º¸Íã¡£¼é¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢¤è¤êÂÇ·â¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¶áÆ£¡¢µÈÅÄ¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢º¸ÏÓ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¯¤ë»î¹ç¤Ï¡¢¿¹²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥µ¡¤À¡£
¡¡17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè2¥¯¡¼¥ëÃæ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£¾®±à¤ÈÊÂ¤ÓÌî¼êºÇÇ¯¾¯¤ÎÇØÈÖ¹æ23¡£³°Ìî¤Î°ì³Ñ³Í¤ê¤Ø¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë³«»Ï¤¹¤ë¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë