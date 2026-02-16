SpaceX¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£AST¤¬±§ÃèºÇÂç¤ÎÄÌ¿®±ÒÀ±¤ÎÅ¸³«¤ËÀ®¸ù
ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë±§Ãè¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×AST SpaceMobile¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¡ÖBlueBird 6¡×¤¬¡¢Ìµ»ö±§Ãè¤ÇÄÌ¿®¥¢¥ì¥¤¡ÊÅ¸³«¼°¥Ñ¥Í¥ë¡Ë¤ÎÅ¸³«¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§ÃèºÇÂç¤Î¾¦¶È±ÒÀ±¤Ë
Æ±¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±§Ãè¤ÇºÇÂç¤Î¾¦¶È±ÒÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿BlueBird 6¤Ï¡¢AST SpaceMobile¤Î¼¡À¤Âå¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ£¿ô¤Î±ÒÀ±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤ÎÂè1¹æµ¡¡£¤³¤Î¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾ÍèÅª¤ËÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î±ÒÀ±¤òºÇÂç60´ð¤Ç¹½À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î½é´ü»Ô¾ì¤Ç¡¢5G¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇAST¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¿±ÒÀ±¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ìó3ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎBlueBird 6¡£2,400¥¹¥¯¥¨¥¢¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê223Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤âµÚ¤Ö¤³¤Î±ÒÀ±¤ÎÄÌ¿®¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢120MB/ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ÒÀ±¤¬¡¢10GHz¤ÎÂÓ°èÉý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SpaceXÆÈÀê¤òÊø¤»¤ë¤«
2022Ç¯¤Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ëBlueWalker 3¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿AST¤Ï¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢±§Ãè¤«¤é½é¤Î5GÅÅÏÃÄÌÏÃ¤ò¼Â»Ü¡£ÃÏ¾å¤ÎSamsung¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡ËGalaxy S22¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß9,000´ð°Ê¾å¤â¤ÎStarlink¤Î±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢µ°Æ»¾å¤òÆÈÀêÅª¤Ë¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ëSpaceX¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡Ë¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAST¡£Æ±¼Ò¤ÏÄÉ²Ã¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Ä¾ÀÜ¥»¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸åSpaceX¤ÎÆÈÀê¾õÂÖ¤òÂÇÇË¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥§¥¢Áè¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¤ò¤á¤°¤ë±§Ãè³«È¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡£
¡ÈÌÀ¤ë¤¹¤®¡ÉÌäÂê¤â
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎAST¤ÎµðÂç±ÒÀ±¤Ë´Ø¤·¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±§Ãè²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ëÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤¿¤Á¡£BlueWalker 3¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢±§Ãè¤ÇÄÌ¿®¥¢¥ì¥¤¤òÅ¸³«¤·¤¿ºÝ¤â¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤¬Ìó2Åùµé¤âÁý²Ã¤·¡¢Ìë¶õ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅ·ÂÎ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢±§Ãè¤ÎÅ·Ê¸´ÑÂ¬¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
