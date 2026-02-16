¡Ö¥¦¥½¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº¤¬¥Ê¥À¥ë¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡Ä¡×
°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË25:58¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
10Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤ò·Þ¤¨¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥È¡¼¥¯¤òÄêÅÀ¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£»³Åº¤¬¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥À¥ë¤ËÂÐ¤·¡Ö¤º¤Ã¤È¼Õ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿»³Åº¡£¥Ê¥À¥ë¤ÎÁêÊý¡¦À¾Ìî¤«¤é¡¢»³Åº¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ÊÁ°¥Ê¥À¥ë¤¬¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡¦ÀÄ»³¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¦¤¤à¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¿Í´ÖÀ®Ä¹¥é¥¸¥ª¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿ºÝ¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀÄ»³¤È¤¤à¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÆÇ¤ÎÉôÊ¬¡É¤ò¹¥¤ÊüÂê¤Ë¸ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¾å¼ê¤Ë¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÂç¥ª¥Á¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥È¡¼¥¯Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ò°ì¼ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÂçÊªMC¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ê¥À¥ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»³Åº¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥Ê¥À¥ë¤¬º£¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤À¤³¦¤ÇóÊÎÛ¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¥Ê¥À¥ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤âMC¤ä¿Ê¹Ô¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÆ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¿Ê¹Ô¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥í¥Á¥2¿Í¤Ç¤Î¸½¾ì¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤º¡¢ÁêÊý¡¦À¾Ìî¤«¤é»³Åº¤Ë¡Ö¸½¾ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤³¤Ç»³Åº¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ê¥À¥ë¤Ï¡¢¡Ö»³Åº¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤¹¤ë¤È»³Åº¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì²ó¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¥¦¥±¤¿¤¯¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¥¦¥½¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥Ê¥À¥ë¤«¤é¡Ö¸åÇÚ¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ!¡×¤È±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¸ÄÀÅª¥Ü¥¤¥¹¤È¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î¥É¥Ã¥¥êÂåÉ½¡×¡Ö¸ý¤ò³«¤±¤Ð°¸ý¡¦±³¡¦¸À¤¤Ìõ¡×¡Ä¡Ä¥¯¥º¥¥ã¥é¤À¤±¤É¿Íµ¤¥â¥Î¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë2¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÉÈÖÁÈ¡£
