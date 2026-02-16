¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥à¥«¥Ã¡ª¡Öµ¤Ê¬°¤«¤Ã¤¿¡×ÂçÊª²Î¼ê¤ÈÅ·Çé¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª²Î¼ê¤ÈÅ·Çé¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯72ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ã¤Æº£¤â¸½Ìò¤ä¤«¤é¡¢À¨¤¤¤³¤È¤ä¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤ÈÈæ¤Ù¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤ó¡£ÁÇÅ¨¡¢ÁÇÅ¨¡¢ÁÇÅ¨¡ª¡×¤È½Å¤Í¡¢¡ÖÁ°¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼2¿Í¤Í¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÃç¤ÈÃÇ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ¤Ê¬°¤¤»Ò¤¬¤ª¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÌÀÆü¡£Åìµþ¤Ç¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Ëå¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤â¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö¥à¥Ã¤È¤·¤Æ¤ó¡£¸À¤¦¤Æ¤âÆ±¤¸·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢¤½¤é¤³¤Ã¤Á¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÄ¶°ìÎ®¤ä¤Ç¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿´¶¤ò¡Ö¤ªÁ°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Á¤ã¤¦¤¾¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¾å¾Â¤µ¤ó¤Î±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ä¤«¤é¹½¤ï¤Ø¤ó¡É¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éµö²Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Öµ¤Ê¬°¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿Æü¤Ë2Æü¤âµÙ¤ß¤¯¤µ¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¡É¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Í¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¼¡¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Í¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·²¼¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¡£ÅÔ²ñÅª¤ä¤í¡¢¤¢¤«È´¤±¤Æ¤ë¤·¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ï¡£»ä¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¤Í¡£¤É¤ó¤Êµ¤¤Ç»ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¼»ÅÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¤â¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·¤Í¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£