¥¡¼¥ï¡¼¥É¸¡º÷¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¡©¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î AI ³èÍÑ¤ÇÊÑ¤ï¤ëEC
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ö¥ë¥Í¥í¡¦¥¯¥Á¥Í¥ê¤¬¸ÜµÒ¤Î°Õ¿Þ¤äÊ¸Ì®¤ò½Å»ë¤·¤¿AI¼çÆ³·¿EC¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
±ÜÍ÷¹ÔÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤·¡¢µÞ¤°¿Í¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
³°ÉôAI¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÂÎ¸³¤ò¼è¤êÌá¤¹ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹½Â¤¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤Ç¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÇã¤¤ÊªµÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¸¡º÷¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ö¥ë¥Í¥í¡¦¥¯¥Á¥Í¥ê¤¬AI¤ÇºÆÀß·×¤·¤¿¡Ö°Õ¿Þ¤ÈÊ¸Ì®¡×½Å»ë¤ÎECÂÎ¸³
¤³¤Î¥º¥ì¤³¤½¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Í¥í¡¦¥¯¥Á¥Í¥ê¡ÊBrunello Cucinelli¡Ë¤¬¼«¼Ò¤Îe¥³¥Þ¡¼¥¹ÂÎ¸³¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï1·î¡¢¿·¤·¤¤AI¼çÆ³·¿Web¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤Ç³«»Ï¤·¡¢º£¸å¿ô¥«·î¤ÇÂ¾»Ô¾ì¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥«¥ê¥Þ¥³¥¹¡ÊCallimacus¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ2024Ç¯¸åÈ¾¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¸³Åª¥µ¥¤¥È¡ÖBrunelloCucinelli.ai¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥½¥í¥á¥¤AI¡ÊSolomei AI¡ËÉôÌç¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤è¤êº¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£¡Ö¿Í¡¹¤Ï¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹âµéÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥ë¥Í¥í¡¦¥¯¥Á¥Í¥ê¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥ê¥¨¡¼¥í»á¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î»×¹Í¤ÈÂçÈ¾¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈÀß·×¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤´ð½à¤È¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë°Õ¿Þ¤äÊ¸Ì®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±»á¤ÏGlossy¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¹ØÇãÆ°µ¡¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¸Ì®
¥µ¥¤¥È¸ø³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹À¼ÌÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Í¥í¡¦¥¯¥Á¥Í¥ê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢Èþ¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÃÎ¤ÈÍ¥²í¤ÊÂÐÏÃ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤«¤é¸½ÂåÀ¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤ÎÆ¶»¡¤È¹×¸¥¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤¬¿Í´Ö¤ÎÄ¾´¶¡¢¤Ä¤Þ¤ê´ûÃÎ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÛÁü¡¢Íý²ò¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ë¿´¤ÎºÇ¹âÇ½ÎÏ¤ò°é¤ß¡¢¹â¤áÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ä¤ÏÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤ÏAI¤òÃ±¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤ä´Ø·¸¡¢¹ÔÆ°¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´ÏÂ¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¨Æ¯¤¹¤ë¡Ø¿ÍÎà¤Î»ø½÷¡Ù¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤¬³Ø¤Ó¡¢Áª¤Ó¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¼«Í³¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ë¤«¤µ¤Î¸»¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¹ØÇã·èÄê¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÅ¹°÷¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ä¼«¿®¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°µ¡¤ò¡¢Ã±°ì¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ø¤È°µ½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥ê¥¨¡¼¥í»á¤ÏÎã¤òµó¤²¤¿¡£¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î½¬´·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¢¤ë1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥ì¥®¥ó¥¹¡×¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÊ¸Ì®¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ø¥ì¥®¥ó¥¹¡Ù¤Ø¤È´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ¯¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òµá¤á¤Æ¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¿Í¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¡¢¿¿¤ËËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤·É½¼¨ÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¬±þ·¿UI
¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎË¬Ìä¼Ô¤òÆ±¤¸¸ÇÄêÅª¤ÊÆ³Àþ¤ËÄÌ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î±ÜÍ÷¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅ¬±þ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ò¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ã±¤Ë±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¹ØÆþ¤Ø¤È¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÏÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤È¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥ê¥¨¡¼¥í»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆÉ¤ó¤À¤ê¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡£ÁÇÁá¤¯Æ°¤¯Çã¤¤ÊªµÒ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢¾¯¤Ê¤á¤Î¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¸«¤»¤ë¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥Ô¡¼¤äÆ°²è¤ò´Þ¤à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¸ÜµÒ¤Î¹ØÆþ°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ²èÌÌ¾å¤ÎÁªÂò»è¤ò¸º¤é¤¹¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃí°Õ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÜÅª¤Ï¾ðÊóÁý²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ëÁªÂò»è¤Îºï¸º¡×¤ÈÌÀ³Î²½
ÌÜÅª¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁý²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤µ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ëÁªÂò»è¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¿Í¡¹¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä½èÍý¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×¤³¤ì¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëË¤«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
³°ÉôAIÂæÆ¬¤Î¤Ê¤«¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ËÂÎ¸³¤ò¼è¤êÌá¤¹
¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È³°Éô¤Ç¤âAI¼çÆ³¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤¬Àª¤¤¤òÁý¤¹¤Ê¤«¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎChatGPT¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶È³¦¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¸½ºß1Æü¤¢¤¿¤ê¿äÄê20²¯¤«¤é25²¯·ï¤Î¥¯¥¨¥ê¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥ê¥µ¡¼¥Á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°´ØÏ¢¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï2026Ç¯¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¹¹ð¤Î¥Æ¥¹¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆÃ²½·¿¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥Õ¥£¥¢¡ÊPhia¡Ë¡×¤ä¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥à¡ÊDaydream¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¸À¸ì¤ä²èÁü¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î¾®Çä¶È¼Ô¤ò²£ÃÇÅª¤Ë²ñÏÃ·Á¼°¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½êÍ¤¹¤ë¥µ¥¤¥È³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ä¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¼«ÂÎ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥ë¥Í¥í¡¦¥¯¥Á¥Í¥ê¤ÎÅÒ¤±¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¬±þ·¿¤Ç°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¬²£ÃÇ¶¨Æ¯¤·¤¿³«È¯ÂÎÀ©
¤½¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¤ÎÊÑ³×¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¬½¾Íè¤Î¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ê¤·¤Ë¶¨Æ¯¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥ê¥¨¡¼¥í»á¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¾ï¤Ë±ß³ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤··úÀßÅª¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤ë²ò·èºö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
À®²Ì¸¡¾Ú¤ÏÅÓ¾å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óË¬Ìä¤¬¼ÂÅ¹ÊÞÍèÅ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ö¼Â
Æ±¼Ò¤¬³Î¸Ç¤¿¤ëÀ®²Ì¥Ç¡¼¥¿¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¤È¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥ê¥¨¡¼¥í»á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¸ø³«¸å¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¥µ¥¤¥È¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÈÂÚºß»þ´Ö¡¢±ÜÍ÷¾¦ÉÊ¿ô¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½¾Íè¤Î»ØÉ¸¤ò»²¾È¤·¤Ä¤Ä¡¢½µËö¤Î¹ÔÆ°¤äÁ´ÂÎÅª¤Ê¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÀïÎ¬¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÇã¤¤Êª¤Î´ØÏ¢À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Î70¡ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥ê¥¨¡¼¥í»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò°õºþ¤·¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ò¸«¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÍèÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Luxury Briefing: Brunello Cucinelli thinks keyword search is holding luxury back¡Ï
Zofia Zwieglinska¡ÊËÝÌõ¡¢ÊÔ½¸¡§é¶À¾Î´²ð¡Ë